Prende il via l'estate di Triora: un calendario eventi e la campagna per mostrare il volto dell'accoglienza

Triora ha lanciato la sua offerta turistica votata alla responsabilità e all'esperienzialità. Da un lato c'è il nuovo calendario eventi che ha preso il via ieri e poi all'orizzonte una novità, una campagna social per mostrare il volto sorridente dell'accoglienza di questo borgo.

Abbiamo parlato dell'estate triorasca con il vicesindaco e assessore al turismo Giovanni Nicosia. E' lui la mente dietro il calendario manifestazioni, realizzato con la collaborazione dell'associazione LiberArte FamKorè.

Tanti appuntamenti che caratterizzeranno il paese della valle Argentina tra luglio e agosto, principalmente nel weekend. La prima iniziativa è stata una visita al borgo con la rinomata guida locale Raffaella Asdente. Soddisfatto Nicosia che ieri ha presenziato alla partenza degli eventi estivi dichiarando: "C'era molta gente e a fine giornata ho visto che ci sono stati tantissimi commenti positivi sui social. E' un bel segnale su come le persone abbiano colto lo spirito del calendario manifestazioni di quest'anno. Il programma è stato tarato volutamente su due mesi con l'intenzione di offrire tanti piccoli momenti per vivere il borgo sempre nel rispetto delle misure precauzionali anti-Covid".

Tante idee per accompagnare l'estate di Triora come: i laboratori per la realizzazione di lampade, bacchette magiche e la conoscenza di erbe e aromi, l'aperiteatro a tema streghe, i momenti per familiarizzare con i rapaci, i cammini esperienziali nella natura con Jack the green alla scoperta del bosco e dei suoi abitanti, il cinema all'aperto, la commedia dialettale. Quest'anno l'appuntamento clou sarà domenica 9 agosto con 'Triora Hogwarts'. Grazie alla associazione Genova Hogwarts Express Avventure Cittadine, per un'intera giornata il magico universo di Harry Potter invaderà Triora regalando emozioni per tutta la famiglia.

"Considerata anche la situazione sanitaria, abbiamo preferito una linea turistica diversa rispetto al passato. - sottolinea Nicosia - Abbiamo voluto una offerta non aggressiva, evitando di richiamare le masse e la gente ha apprezzato lo sforzo fatto per rimodulare le proposte che ruotano intorno a uno slogan: Triora, semplicemente un luogo da vivere. Abbiamo deciso di proporre un'estate in sicurezza, rinunciando ai nostri eventi tradizionali con tantissimo pubblico in tutto il paese. La nostra è una scelta di responsabilità: questo non vuol dire rinunciare a tutti gli eventi ma saper proporre iniziative che restituiscano, alle persone di passaggio o già presenti in paese, una emozione che gli lasci un bel ricordo del nostro borgo".

"Triora ha dimostrato di avere una capacità di adattarsi a questo periodo. Ci tengo a ringraziare tutti i commercianti che hanno colto lo spirito di questo cambiamento necessario e soprattutto grazie anche ai turisti che hanno dimostrato grande responsabilità, rispettando le misure precauzionali. - aggiunge - E' un gesto d'affetto nei nostri confronti e di rispetto per il bene di tutti".

Intanto in paese fervono i preparativi per il restyling del boschetto. Entro fine luglio saranno ultimati i lavori che restituiranno alla collettività questo spazio tipicamente estivo. Inoltre ieri, all'ingresso del borgo è stato collocato anche il particolare gazebo a forma di cappello di strega che servirà come punto d'accoglienza e per fornire anche informazioni pratiche ai turisti.