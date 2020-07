L'estate in 'FiloAnimazione' con Gianni Rossi, stasera a Diano Marina l'omaggio a Ennio Morricone

Da stasera sarà un'estate in 'FiloAnimazione' quella proposta da Gianni Rossi nelle località della riviera dei fiori. Il noto showman e conduttore con la sua creatività ha adattato la filo diffusione su misura al particolare momento che stiamo vivendo, dove l'artista non è più sul palco a fare il suo mestiere ma porta direttamente le emozioni della musica tra la gente, su lunghi tratti delle passeggiate a mare.

Il primo appuntamento sarà stasera a Diano Marina, dove Rossi proporrà un toccante omaggio a Ennio Morricone, il compositore di fama mondiale, deceduto oggi a 91 anni. "Mai avrei immaginato questa fatalità. Grazie Maestro per le emozioni regalate dalla tua musica che resteranno per sempre con noi" - dichiara Gianni Rossi.



La 'FiloAnimazione' sarà proposta per tre sere alla settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì a luglio e agosto sul lungomare dianese. Nei prossimi giorni, Gianni Rossi, porterà la sua verve artistica anche ad Andora, il 12 e il 19 luglio, il 16 e il 23 agosto.

“Voglio giocare con le atmosfere che regala le nostre splendide cittadine sulla costa, con musiche capaci anche di emozionare davanti ad esempio a una luna che nasce dal mare. Non mancheranno canzoni italiane da cantare passeggiando, i successi degli anni '70 e '80 e arriveremo fino alle hit dell'estate 2020. - spiega Gianni Rossi - La voglia è quella di continuare portare quell'atmosfera di vacanza che non può mancare in estate nei comuni della riviera soprattutto in questo momento”.

Nel calendario dello showman dianese sono ancora in via di definizione alcune date, ad esempio a Vallecrosia. In compenso, spicca come unica eccezione a questa formula, la cittadina di Arma Di Taggia. Qui, Gianni Rossi, porterà in scena tre serate di “Cantiamoci l'estate” in piazza Tiziano Chierotti, il 18 luglio, il 12 agosto, più una ulteriore data da definire.