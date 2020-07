Un altro guasto all’acquedotto, quest’oggi a Sanremo. E’ avvenuto in via Roma di fronte al negozio ‘Tigotà’. Gli operai dell’Amaie sono al lavoro da questa mattina e contano di ripristinare la situazione entro la serata.

Qualche disagio si sta riscontrando al traffico, in particolare quello in direzione Genova. Alle auto, infatti, è consigliato l’utilizzo di via Nino Bixio.