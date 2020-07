Domani e mercoledì lavori di manutenzione di E-Distribuzione sulla linea elettrica di Camporosso e Vallecrosia

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che effettuerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico in provincia di Imperia.



Martedì 7 luglio le squadre di E-Distribuzione interverranno nel comune di Camporosso, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, in via Braie da 96 a 98, da 116 a 116b, da 120 a 122, da 126 a 128, sn9; via S. Croce 22, 52, 9, 53, sn4, sn6, sn1, sn7, sn8, sn3, sn2, sn5; via S. Rocco sn12. Sempre lo stesso giorno e allo stesso orario, ci sarà un’interruzione programmata nel comune di Vallecrosia. La via interessata sarà via S. Croce 38, sn, sn4, sn6, sn1, sn5, sn7, sn2, sn3.



Mercoledì 8 luglio continueranno i lavori nel comune di Camporosso, in località Magauda 3, sn13, sn14, dalle ore 09:00 alle ore 14:30.



I tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica. "L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche" - sottolineano dall'azienda.

E-Distribuzione ricorda di: "...non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500".



"Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica" - concludono.