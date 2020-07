Intervento dei Vigili del Fuoco in regione Collabassa ad Airole nell’immediato entroterra di Ventimiglia per fare rifornimento di acqua con le autobotti.

Per fortuna non si è trattato di un ammanco d’acqua dovuto al caldo ma solo per una perdita da una tubazione che è stata prontamente riparata.

Il Sindaco, per sicurezza e per evitare che le famiglie della zona rimanessero senza, ha chiesto ai pompieri di intervenire per il rifornimento con le autobotti.