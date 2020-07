Sanremo: affidati i lavori per il secondo lotto (completamento) del 'Franco Alfano', interventi per 570mila euro

Sono stati affidati i lavori per il completamento, funzionale ed estetico ma anche per la messa a norma, per il progetto relativo al secondo lotto di lavori al Franco Alfano di corso Imperatrice a Sanremo. Dopo il via ai lavori di inizio anno gli interventi proseguono spediti, anche perché dopo 16 anni di attesa, c’è voglia di rivedere tornare agli antichi splendori, una struttura che potrebbe ospitare diverse manifestazioni.

Dopo la pulizia della collinetta che ha ospitato e poi ospiterà nuovamente la platea che assisterà agli eventi, i lavori proseguiranno quindi all’interno dell’auditorium che, senza lo stop dettato dal Covid-19, avrebbe potuto aprire già quest’estate.

Il secondo lotto prevede la ristrutturazione dell'intero auditorium, compresi anche i camerini al di sotto del palco e l'illuminazione. L’importo complessivo dell’appalto è di 591.992 euro più Iva ed i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ‘Marino’ di Sanremo, che ha fatto un’offerta al ribasso di 570.271 euro più Iva, ovvero il 3,923% in meno.