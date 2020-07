Cervo: lo spettacolo del plenilunio di ieri sera nel piccolo borgo con le foto scattate da Marcello Nan

Anche quest’anno Cervo, piccolo centro costiero al confine con la provincia di Savona, si è ‘vestita’ della splendida lune ne plenilunio di ieri sera sul background dei campanili della chiesa.

Lo spettacolo come sempre è molto suggestivo e merita una osservazione dalle alture del golfo dianese. Tutti con gli occhi rivolti al cielo notturno nelle ore precedenti l’alba del 5 luglio per assistere a un’eclissi di Luna di penombra. Sarà la luna piena del cervo o ‘Buck moon’, come veniva chiamata dai nativi americani la Luna piena di inizio luglio. Ed è in questo periodo che le corna del cervo maschio si rinnovano e crescono.

L’eclissi di penombra non è una vera e propria eclissi con l’oscuramento totale o parziale della Luna, che spesso cambia colore e diventa rossa, così come siamo abituati a conoscerla. Il fenomeno dell’eclissi penombrale causa soltanto una diminuzione della luminosità della Luna, che seppure non così manifesta può comunque essere notata.

(Le foto sono di Marcello Nan)