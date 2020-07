Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 6 a domenica 12 luglio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 6 LUGLIO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

VENTIMIGLIA



9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

9.00-17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

16.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Presentazione del libro ‘Camminare nella storia. Tra Monte Nero e valle Argentina’ di Marco Macchi (Atene Edizioni). Piazza IV Novembre

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

16.00-18.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

PERINALDO

21.30. ‘Full Moon’: serata di osservazione dedicata alle osservazioni della Luna piena, Giove con i suoi satelliti e Saturno con i suoi anelli. Osservatorio Astronomico di Perinaldo. Obbligo di prenotazione, per informazioni telefonare allo 348 5823047

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

CAP D'AIL

21.00. Pulse Tribute to Pink Floyd. Amphithéâtre de la Mer, info +39 04 93 780233

MARTEDI’ 7 LUGLIO

SANREMO

9.30-19.30. ‘Tonino Negri Sculture Ceramiche’: mostra personale di Tonino Negri curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte. Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50, fino al 18 luglio (tutti i giorni h 9.30/12.30-15.30/19.30, chiuso il lunedì mattina e i festivi)

15.00-18.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e sabato h 9/12)

16.30. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (tutti i martedì sino all’8 settembre)



17.00. Consegna delle Bandiere Blu da parte del Comune alle varie spiagge coinvolte su due ruote dalla pista ciclopedonale. Partenza dai Bagni Stella in zona Foce e arrivo a Bussana

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113



9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181



9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA

9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.00. ‘Musica in Piazza’: spettacolo musicale con il trio ‘Bagna cauda, carne cruda e mandolino’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

16.30. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335



21.30. Rassegna estiva ‘Circus Time’: ‘Family Grcus’ di Fortunello e Marbella con numeri circensi, giocoleria ed equilibrismo. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)



CERVO



21.30. Per la serata finale di Cervo ti Strega, incontro con Sandro Veronesi, vincitore del LXXIV Premio Letterario Strega. Veronesi racconterà Il Colibrì (ed. La Nave di Teseo): un romanzo potentissimo sulla forza struggente della vita. Sagrato dei Corallini



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

14.30-17.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)





MERCOLEDI’ 8 LUGLIO

SANREMO

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

IMPERIA

21.15. Per la Rassegna Letteraria ‘Un libro aperto’, incontro con Mario Grosso. A cura dell’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Piazza Antica dell’Ospizio, prenotazioni allo 0183 767970

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181



9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

9.00-17.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

16.30. Escursione da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia: nel palmeto, percorrendo il ‘beodo’ restaurato, e poi passando accanto al torrentello in un ambiente da giungla amazzonica, per poi giungere del delizioso borgo di Sasso (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (tutti i mercoledì sino al 2 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

DOLCEDO

8.45. Escursione sulla via di Cresta Santa Brigida al Monte Faudo con la guida naturalistica Claudio Zanardi. Ritrovo dalla cappella di Santa Brigida, info e prenotazioni 348 4526914

TRIORA

15.00-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni)

FRANCIA

MONACO

21.30. Per i ‘50 anni del Fort Antoine’, ‘Desideri da filosofo’: letture e riflessioni su testi filosofici seguite da un dialogo con il pubblico, presentato da Raphael Zagury-Orly e Joseph Cohen. Evento organizzato da Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Fort Antoine (più info)

ROQUESTERON

21.00. Concerto di musica classica dell’Ensemble di Ottoni dell’Orchestra Filarmonica di Nizza. Halle Stade Saint-Jean



GIOVEDI’ 9 LUGLIO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 19 settembre)

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.30. ‘Un’Estate in Villa’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Aguiar, Rota e Morricone: ricomincio da…tre’. Villa Ormond

IMPERIA



21.00. Serata Leonardiana: Concerto d’organo con il M° Christophe Guida. Basilica Concattedrale di San Maurizio in Piazza Duomo

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA

9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA



16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: fiera promozionale con Mercatino Artigianato Artistico. Lungomare

21.10. ‘3cuori e uno schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film ‘Beate’. Piazzale Lentisco, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA



SAINT-MARTIN-VESUBIE



21.00. Concerto della Harpsody Orchestra con musica tinta di romanticismo, avventura, magia e cinema. Castello di Saint-Martin-Vesubie





VENERDI’ 10 LUGLIO

SANREMO

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



18.30. ‘Un Pastis al Bar Marco’: presentazione del primo libro della sanremese Morena Fellegara, edito dai Fratelli Frilli nella collana i Tascabili Noir. Osteria La Ciotola, via S. Stefano 4 all'ingresso della Pigna, info e prenotazioni 338 4477160

18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442



19.00. Apericena allietato dell'acoustic elettric circus trio, composto da Ramon Rossi (batteria), Daniel Crivello (basso), Mauro Vero (chitarra e voce). FLoriseum a Villa Ormond in corso Cavallotti 113, gradita la prenotazione 340 4002419

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

IMPERIA

17.00-22.00. Apertura del Museo Navale in via Scarincio, info 0183 651363 (tutti i sabati di luglio ed agosto)

21.30. Per la Rassegna Libraria ‘Il Parasio si tinge di giallo’, incontro con Marco Terrone in Piazza Pagliari al Parasio

21.00. Concerto d’organo con il M° Renato Negri. A cura dell’Associazione Culturale Musicale Nardini. Chiesa Parrocchiale di San Giorgio a Torrazza

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181



9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA



9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica In Piazza’: Concerto musicale chitarra e voce del Duo Acustico ‘Talamo’. Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA





16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.10. ‘3Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film d’animazione ‘Stuart Little’. Piazza Tiziano Chierotti, ingresso libero

21.15. ‘Da Brubeck a Piazzolla’: concerto jazz del quartetto novecento in Piazza Cavour a Taggia

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA

FALICON

21.00. Spettacolo di musica francese di Fabrice Soler. Piazza Bellevue

MONACO



21.30. Per i ‘50 anni del Fort Antoine’, concerto del gruppo ‘Le Soleil de Naples’ presentato dall'Opera di Monte-Carlo. Fort Antoine (più info)



SABATO 11 LUGLIO

SANREMO



9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

17.00. #TeLoDicoConUnFiore: allestimento realizzato con i fiori in plastica riciclata creati durante il lockdown da alcune signore e dagli alunni della Scuola Dante Alighieri. A cura dei ‘Deplasticati’. Villa Ormond presso Floriseum Museo del Fiore, anche domani

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.30. Concerto del ‘Tullio De Piscopo Quintet’. A cura di Unogas Energia. Villa Ormond

23.30. ‘Nightlife’: discoteca all’aperto dedicata agli amanti della notte, un mix di musica e spettacolo + servizio di qualità in ogni settore accompagnato dai migliori suoni del panorama nazionale. Bay Club, corso Trento Trieste

IMPERIA



17.00-22.00. Apertura del M.A.C.I. a Villa Faravelli, info 0183 297927 (tutti i sabati di luglio e agosto)

21.30. ‘Teatro a mare’: Cabaret con Enzo Paci. Piazzale S .Lucia a Borgo Prino

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA



8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

13.00-17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Rappresentazione teatrale a cura del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare dal titolo ‘Donaflor e i suoi due mariti’. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



21.00. Frequenze 20.0’, ‘Festival internazionale di musica classica ‘Intorno a Giacomo Puccini’ concerto di pianoforte a 4 mani con Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni. Direzione artistica a cura del musicista tabiese Giorgio Revelli. Giardini di Villa Boselli

21.10. ‘3Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film ‘Andiamo a quel paese’. Piazza Santissima Trinità, ingresso libero

21.30. Cerimonia di consegna della bandiera blu e ‘Posidonia: oro verde del Mediterraneo’: proiezioni a cura dell'associazione Quarto Quadrante. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00-13.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA



SAINT-PAUL-DE-VENCE

21.00. Concerto di Musica Classica Ensemble Baroque de Nice. La Courtine



DOMENICA 12 LUGLIO

SANREMO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (seconda domenica di ogni mese)

17.00. #TeLoDicoConUnFiore: allestimento realizzato con i fiori in plastica riciclata creati durante il lockdown da alcune signore e dagli alunni della Scuola Dante Alighieri. A cura dei ‘Deplasticati’. Villa Ormond presso Floriseum Museo del Fiore

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.00. Cena + serata caratterizzata dalle sonorità anni ‘80 del dj Maurizio Caresana, per proseguire fino a tarda notte diventando musicalmente sempre più commerciali per abbracciare un pubblico più variegato. Bay Club, corso Trento Trieste

20.15-23.00. Torneo a 6 ‘25esimo ‘Città di Sanremo’. Bagni Italia, fino all’8 agosto (i dettagli a questo link)

21.30. Commedia dialettale dal titolo ‘Ina man de giancu’ messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Villa Ormond

IMPERIA

17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

21.30. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Tiramisù’. Piazzale Santa Lucia a Borgo Prino

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA



9.00-20.00. ‘Arma in Festa’: manifestazione commerciale per far conoscere le realtà commerciali presenti sul territorio. Vie del Centro

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (i dettagli delle serate a questo link)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

21.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Nizza. Allée Charles Bonome 101



