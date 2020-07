Capogruppo Pd in consiglio regionale Lunardon domani ospite delle dirette sulla pagina Fb del PD Sanremo

Domani alle ore 18, ospite delle dirette sulla pagina Facebook del PD Sanremo, il Capogruppo Pd in consiglio regionale Giovanni Lunardon.



“Il tema dell'incontro sarà il caos autostrade, i disagi che subiscono i liguri e i turisti per i lavori in corso. Un chiarimento sulle responsabilità di una gestione difficile e complessa che però interessa tutta la nostra regione e ha ricadute sulla nostra stagione turistica. Ormai da mesi Toti si occupa di fare campagna elettorale prima sul covid ora sulle code autostradali come se la Regione non avesse in entrambe le situazioni alcune ben precise responsabilità.

Per chi fosse interessato quindi ad approfondire il tema autostrade e code consigliamo quindi collegarsi lunedì pomeriggio alle 18 sulla nostra pagina Pd Sanremo ed ascoltare l'intervento di Lunardon”.