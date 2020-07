Sanremo: Bravo Jazz e Rock in the Casbah non si fermano, due serate a Villa Ormond con Fabio Giachino trio, Miki & the Red Rockets e Beatrice Antolini

La particolare estate 2020 non ferma la tradizione di due manifestazioni cardine per gli amanti della musica live. La rivoluzione nel mondo degli eventi trasforma ma non cancella e così, tra fine luglio e inizio agosto, prenderanno vita la 7ª edizione di Bravo Jazz e la 21ª di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del ponente.

Le norme vigenti impediscono lo svolgimento nella loro location naturale: l’anfiteatro San Costanzo nel cuore della città vecchia. Ma il ‘piano B’ è tutt’altro che un ripiego. Sarà Villa Ormond a ospitare le due rassegne che, quest’anno, andranno in scena con una serata a testa. Si parte venerdì 31 luglio con Rock in the Casbah che ospiterà sul palco di Villa Ormond Beatrice Antolini, cantautrice con all’attivo sei album, polistrumentista e turnista di Vasco Rossi, direttrice d’orchestra per Achille Lauro al 70° Festival di Sanremo.

Sabato 1 agosto, sempre a Villa Ormond, sarà il momento della settima edizione di Bravo Jazz. Ad aprire la serata sarà il Fabio Giachino trio, seguito da Miki & the Red Rockets feat. Filippo Cuomo Ulloa.

Nel rispetto delle normative vigenti le serate (sempre a ingresso gratuito) avranno un numero di spettatori limitato e sarà obbligatoria la prenotazione su www.sanremo2020.eventbrite.it

Per informazioni: sanremo2020@nidodiragno.it | WhatsApp 3938753637 (lun-ven 9-13 / 15-18.30).