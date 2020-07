iPhone X ricondizionato VS iPhone XR ricondizionato: quale telefono Apple scegliere?

Lanciato alla fine del 2018, il nuovo iPhone XR è in diretto confronto con iPhone X. Se esiti tra i due, ecco qui di seguito il confronto completo: caratteristiche, autonomia e molto altro ancora.

Va anche detto che l'iPhone X è stato rimosso dal catalogo. Sempre disponibile ricondizionato altrove su Internet a un prezzo molto conveniente. Alcuni potrebbero chiedersi se sia meglio un telefono nuovo o ricondizionato. Uno smartphone ricondizionato è uno smartphone che un tempo apparteneva a un proprietario, ma è stato restituito a uno stato simile a un nuovo prodotto da un professionista qualificato. Quando acquisti uno smartphone rinnovato, ottieni un telefono perfettamente funzionante, che ha le caratteristiche di un nuovo dispositivo (nuovo schermo privo di graffi, senza tracce di utilizzo), ma offerto a un prezzo molto più vantaggioso. Il ricondizionamento prevede un processo rigoroso: verifica dell'origine dello smartphone, controllo estetico quindi controllo approfondito delle sue condizioni operative e infine sostituzione dei componenti che lo richiedono. Ciò garantisce qualità e serenità nel tuo acquisto, consentendoti al contempo di risparmiare denaro. Tornando al confronto tra un iPhone X e un iPhone XR, se dovessi acquistare un prodotto ricondizionato, per aiutarti in questa difficile scelta, ecco l'elenco delle differenze tra iPhone XR e iPhone X e i nostri consigli sulla scelta.





iPhone X / iPhone XR: quali differenze

Chip del processore: A11 Bionic per iPhone X, A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione per iPhone XR.

Tecnologia dello schermo: LCD Liquid Retina HD per iPhone XR, OLED Super Retina HD per iPhone X.

Dimensioni dello schermo: 6,1 pollici per iPhone XR, 5,8 pollici per iPhone X

Definizione e risoluzione: 1.792 x 828 pixel a 326 ppi per iPhone XR, 2.436 x 1.125 pixel a 458 ppi per iPhone X

Contrasto: 1.400 / 1 per iPhone XR, 1.000.000 / 1 per iPhone X

3D Touch: assente da iPhone XR, presente su iPhone X

Chip NFC: come visto qui, non è più necessaria un'app per leggere un tag NFC con iPhone XR, a differenza di iPhone X. Con iPhone XR, la lettura dei tag NFC diventa automatica.

Scheda SIM: nano-SIM per iPhone X, doppia SIM (nano-SIM + eSIM) per iPhone XR

Capacità di archiviazione disponibili: 64, 128 e 256 per iPhone XR, 64 e 256 per iPhone X

Colori: 5 per iPhone XR (nero, bianco, rosso, giallo, arancione corallo, blu), 2 per iPhone X (grigio spazio e argento)

Sensore fotografico posteriore: un singolo sensore da 12 MP per iPhone XR, due sensori da 12 MP ciascuno per iPhone X (un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo)





Finiture, dimensioni e pesi

Materiale della custodia: alluminio per iPhone XR, acciaio inossidabile per iPhone X

Dimensioni altezza x larghezza x spessore: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm per iPhone XR, 143,6 x 70,9 x 7,7 mm per iPhone X

Peso: 194 g per iPhone XR, 177 g per iPhone X

Funzionalità foto e video di iPhone X e XR

Le differenze per il sensore frontale FaceTime:

Fotocamere frontali: modalità Ritratto su iPhone X, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità su iPhone XR

Video fotocamera frontale: stabilizzazione video (1080p e 720p) e registrazione video 2080p a 30 o 60 fps solo per iPhone X

Le differenze per il sensore posteriore:





Apertura: f / 1.8 per iPhone XR, f / 1.8 e f / 2.4 rispettivamente per l'uno e l'altro dei due obiettivi di iPhone X

Zoom fotografico digitale: fino a 5x per iPhone XR, fino a 10x per iPhone X

Zoom ottico per foto e video: non disponibile su iPhone XR, fino a 2x su iPhone X

Zoom video digitale: fino a 3x per iPhone XR, fino a 6x per iPhone X

Modalità di illuminazione verticale: 3 effetti per iPhone XR (Natural, Studio, Contour), contro 5 effetti per iPhone X (scene e scena Mono in aggiunta)

HDR: migliorato per iPhone XR

Video: registrazione a 30 fps su iPhone X contro registrazione a 30 fps con gamma dinamica estesa su iPhone XR

Le altre modifiche

Suono: registrazione stereo solo su iPhone XR

Streaming audio: stereo singolo per iPhone X, stereo amplificato per iPhone XR

Annuncio di autonomia / tempo di conversazione: fino a 21 ore di autonomia per iPhone X, 25 ore per iPhone XR, per la riproduzione video, iPhone XR funziona meglio con 16 ore contro 13 per X. Nella navigazione in Internet: fino a 12 ore di autonomia per iPhone X, 15 ore per iPhone XR. E nella riproduzione audio: fino a 60 ore di durata della batteria per iPhone X, 65 ore per iPhone XR.





In conclusione





Qualsiasi scelta dovrebbe dipendere da ciò che l'utente sta cercando. Se le funzionalità fotografiche sono un argomento di primaria importanza, è meglio rivolgersi all'iPhone X che ha uno zoom e una doppia lente e pertanto Compra un iPhone X Ricondizionato. Se hai bisogno invece del dispositivo con la massima potenza, iPhone XR Ricondizionato è la scelta migliore anche se sembra limitato. Infine, la custodia e le dimensioni dello schermo possono anche essere importanti, l'iPhone XR ha uno schermo più grande, ma di definizione meno buona. E poi, se non ti interessano 256 GB ma 64 GB, scegliere un iPhone XR 64 GB è un'opzione interessante.