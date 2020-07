Molini di Triora: mattinata di pulizia ieri sulle strade comunali per Aigovo

Mattinata di pulizia ieri sulle strade comunali di Aigovo a Molini di Triora. Una trentina i volontari che sono stati impegnati nello sfalcio. Un intervento durato diverse ore ma che ha permesso di mettere in sicurezza una lunga tratta di queste stradine di montagna.



A loro sono andati i ringraziamenti dell’amministrazione comunale per l’impegno profuso in questo intervento importantissimo per rendere più sicura la viabilità in questa zona dell’entroterra. Per contribuire all’intervento il Comune ha messo a disposizione dei volontari i mezzi necessari.

La vegetazione crescendo invade spesso la sede stradale limitando la visibilità in curva o occultando le cunette a lato della carreggiata. In questo modo si creano situazioni di potenziale pericolo che richiedono interventi di manutenzione costante. Un annoso problema per i piccoli borghi che per fortuna possono contare sull’aiuto da parte della popolazione residente e del profondo amore e senso di appartenenza per questo territorio.