Teatro in sicurezza ad Arma di Taggia, buona la prima. Laura Cane "I cittadini hanno ripagato il nostro impegno"

Le misure anti covid-19 'premiano' i primi eventi dell'estate di Taggia. Numerose le persone che ieri sera hanno scelto piazza Marinella sul lungomare di Arma per assistere a 'Soul le ciel de la Mome - La vie en rose', una serata di cultura con la compagnia del Teatro dell'Albero, per un tributo a Edith Piaf. A livello provinciale è stato uno dei primi ritorni in pubblico per una compagnia teatrale in un evento peraltro anche musicale. Un momento importante per la cultura e per le manifestazioni 'in sicurezza' di Taggia. "Con grande coraggio abbiamo voluto fortemente serate di cultura nelle piazze, vicino alla gente e alle attività commerciali. Manifestazioni gratuite e accessibili a tutti ma sopratutto in piena sicurezza" - sottolinea Laura Cane, presidente del consiglio comunale con delega alla cultura.

Transenne che delimitavano l’area dello spettacolo, sedie distanziate e steward per accompagnare le persone nei posti disponibili e controllare il rispetto da parte delle persone delle precauzioni anti covid. Oltre a questo l'intera area dello spettacolo è stata sanificata prima e dopo l'evento. "Non abbiamo avuto problemi. Ricordo che la normativa oltre a prevedere regole per il pubblico, sancisce anche limiti di rispetto agli artisti sia per quanto riguarda il teatro e gli spettacoli musicali. Infatti c'è stato un lavoro di confronto con la compagnia del Teatro dell’Albero e abbiano messo in pratica le normative" - spiega Laura Cane.

"Ringrazio infinitamente la compagnia teatrale, Gianni Martini, Mauro Parrinello, Mirco Rebaudo e Marie-Pierre Oudol che con la sua voce ci ha portato indietro nel tempo e fatto vivere emozioni che solo la voce di Edith Piaf sapeva regalare. - dichiara la rappresentante della cultura - Un grazie anche tutti loro per aver avuto il coraggio di seguirmi in questo difficile momento per lo spettacolo, la cultura e l’arte".



"Ringrazio anche i cittadini, il pubblico per aver partecipato con grande attenzione alle normative sulla sicurezza e aver dimostrato diligenza e senso civico, comprendendo l'importanza di rispettare queste misure di prevenzione. Ho sempre pensato che amministrare significhi avere senso di responsabilità e coraggio verso la propria città e i cittadini ieri sera sul lungomare di Arma hanno saputo ripagare il nostro impegno con altrettanta attenzione. Grazie Arma, grazie Taggia buona estate e in sicurezza" - conclude Laura Cane.