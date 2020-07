Bonus da 600 euro per i frontalieri: ecco come trovare aiuto per le richieste grazie al sindacato Fai

Il segretario del sindacato Fai dei frontalieri, Roberto Parodi, torna sul famoso bonus dei 600 euro mensili per il periodo di emergenza Covid-19, con alcune spiegazioni tecniche per andare a vedere chi ne ha diritto chi no e come ottenerlo.

“Una volta che la legge sarà convertita nei prossimi giorni – spiega Parodi - il Ministero avrà tempo 30 giorni per emettere una direttiva a chi andranno questi soldi. Sono in totale 6 i milioni di euro stanziati e già ieri in molti si sono recati negli uffici del Fai per chiedere spiegazioni”.

L'esecutivo del Fai, composto dal presidente Santo Fortugno, dal vice Roberto Lacchin, dal consigliere Morabito e dallo stesso Parodi hanno deliberato che verrà creato un supporto di aiuto per farne domanda. Da questa mattina viene elaborata una richiesta che verrà inviata al Ministero con i criteri di assegnazione seguendo una classifica dei diritti.

“L'intento – prosegue Parodi - fino a esaurimento della cifra stanziata è: in primis chi non ha avuto nessun reddito perché non aveva diritto allo chomage. A seguire chi ha avuto un reddito ridotto a causa del Covid. Questi criteri saranno seguiti in base alle risorse disponibili fino a esaurimento”.

A sostegno di tutto ci sarà anche un legale, gratuitamente, che potrà aiutare anche per eventuali controverse (l'abogado Enrico Amalberti). Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Fai, il martedì e giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.