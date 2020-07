Vallecrosia: delimitazione area di lavoro con strisce di gesso sulla ghiaia, un residente: "Dopo tre giorni non erano più visibili"

"Lunedì scorso nel parcheggio comunale di Vallecrosia fronte via Don Bosco, molti residenti, me compreso, abbiamo visto trainare le nostre auto causa rifacimento strisce bianche. Giustamente i vigili urbani si sono visti obbligati ad eseguire multe dal momento che i cartelli di divieto di sosta erano presenti. La mia lamentela è questa, com'è possibile e chi autorizza il rifacimento delle strisce bianche che delimitano i posti auto con la polvere gesso sulla ghiaia? Dopo 3 giorni non si vedeva più niente, allora era il caso di far pagare 98,00 euro di carro attrezzi e 24,00 euro di multa per un lavoraccio del genere? A me pare una boiata".