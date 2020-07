Cipressa: condizioni disagevoli alla spiaggia comunale degli Aregai, la segnalazione di un lettore

"Buongiorno,

La presente per denunciare lo stato di abbandono della Spiaggia comunale Aregai di Cipressa, che pur essendo accessibile, con anche le opportune postazioni segnalate con corde che delimitano le aree per ogni bagnante / gruppo familiare, versa nelle seguenti condizioni:

- non esiste un solo servizio igienico pubblico, perché la spiaggia non riceve acqua; il disagio di tale situazione è ancora più facilmente immaginabile ove si tenga in conto della presenza di bambini e di anziani sulla spiaggia;

- le due docce pubbliche non hanno acqua, costringendo i bagnanti a sciacquarsi con acqua portata da casa;

- lo spazio disponibile sulla spiaggia per i bagnanti è fortemente limitato dalla presenza di alghe, presumibilmente dovute ancora alle mareggiate invernali e primaverili, che sono state rimosse in maniera a dir poco approssimativa e sono lasciate ad ostacolo dell'entrata in mare;

- l'accesso al mare è quindi reso assai difficile soprattutto alle persone non più giovani, che sono costrette ad attraversare il suddetto strato di alghe che creano un fondo molle ed instabile.

Certo di un vostro sollecito interesse per questa questione, che in tempi di difficoltà economiche per tutti, operatori del settore turistico e villeggianti, evidenzia in modo ancora più paradossale un inspiegabile disinteresse delle istituzioni comunali che buonsenso vorrebbe responsabili di un buono stato di cura dell'unica spiaggia libera di questo comune.

Andrea Servente".