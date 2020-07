Da Auto Jap ad Imperia entro fine anno sarà possibile ammirare il nuovo SUV Suzuki “Across”

Spazio di carico

Ad un abitacolo progettato per un elevato comfort per gli occupanti di entrambe le file di sedili, si aggiunge uno spazio di carico senza compromessi. L’ampio bagagliaio da 490 litri*1 garantisce tutto lo spazio di carico desiderabile.

A sottolineare la versatilità, sul lato destro del bagagliaio, è presente una presa elettrica 220V e una presa per accessori.

ACROSS è inoltre dotata di una serie di comodi vani portaoggetti tra cui tasche laterali per guidatore e passeggero, un vano centrale, portabevande e un capiente box/console centrale.

*1 Misurato con il metodo della German Association of the Automotive Industry (VDA).