Sanremo: situazione di degrado in strada Sen. Marsaglia ma qualcuno ha tagliato una pianta di 30 anni (Foto)

Situazione di degrado e incuria in strada Senatore Ernesto Marsaglia, a ridosso della Madonna della Costa a Sanremo. Il muraglione, come si vede dalle foto non è curato ma, in una zona è stato tagliato un bonsai naturale di pino dell'età approssimativa di 30 anni.

Alcuni residenti hanno segnalato il problema inviandoci alcune foto eloquenti dello stato in cui versa la zona: “Lo stato di abbandono è totale ma qualcuno sicuramente ‘impreparato’ si è premurato di porre fine ad una meraviglia della natura che in un altro paese sarebbe stato protetto. Che tristezza”.