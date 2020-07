Arma di Taggia: domani e dopodomani, autoemoteca della FIDAS di fronte a Villa Boselli

Sabato 4 luglio e domenica 5 luglio si dona sangue con FIDAS di Arma di Taggia…



“FIdas è una grande realtà nella provincia di Imperia con tanti gruppi organizzati dove trimestralmente si può donare in tranquillità e sicurezza. Arma di Taggia conta un grande numero di donatori iscritti ed il capo gruppo è un veterano collaboratore FIDAS da tanti anni Gianni Boeri, coadiuvato da un folto gruppo di volontari.

L’autoemoteca sarà posizionata di fronte a Villa Boselli ad Arma di Taggia dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Il sangue è un bene indispensabile per la salute di tante persone, vi invitiamo se siete in buona salute a fare una donazione. Per info tel. 0183 296395”.