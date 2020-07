Con un calendario scoppiettante, parte la nuova stagione musicale estiva 2020 dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo

Dopo la prolungata sospensione di tutta la programmazione primaverile a causa dell'emergenza Covid-19, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo è felice di comunicare che dal 9 luglio, con un calendario scoppiettante, partirà la nuova stagione musicale estiva 2020: protagonista la musica nell'incantevole scenario del teatro all'aperto del Parco di Villa Ormond.

Una stagione che, per le ormai note esigenze sanitarie, dovrà tenere conto delle varie disposizioni ministeriali in termini di sicurezza e per la garanzia delle quali la Fondazione ha previsto tutti gli strumenti e il personale necessari.

Novità, i concerti a ingresso gratuito ma per i quali sarà obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell'Orchestra (link www.sinfonicasanremo.it), essendo i posti limitati e il concerto a numero chiuso.

L'ingresso al parco verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

I programmi in calendario prevedono 10 concerti tra luglio e settembre in cui la Sinfonica e i suoi musicisti spazieranno da un repertorio classico, passando dal jazz fino al pop, attraverso una scelta musicale di alto livello che potrà raggiungere un maggior numero di pubblico, anche tra coloro che trascorrono le vacanze estive nella Città dei Fiori.

