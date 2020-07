Imperia: dopo vent'anni cambia la guida dell'associazione nazionale città dell'olio, il neo presidente Sonnessa: "Ripartire dal turismo"

È il neo presidente dell'associazione nazionale città dell'olio, Michele Sonnessa, vice sindaco, in quota Pd, di Rapolla, in Basilicata ha scalzato il 'regno' di Enrico Lupi, presidente per vent'anni. “Abbiamo un programma importante, chiaramente quando c'è un'elezione c'è chi gioisce e chi meno, ma portando avanti gli stessi valori e gli obiettivi per la crescita dell'associazione non si può che tornare a essere uniti. Vedo entusiamo e secondo me crescerà l'adesione verso l'associazione”, commenta Sonnessa a Imperia News.



“In occasione dell'assemblea – continua – abbiamo presentato una proposta alternativa, chiedendo di aprire una fase nuova che vedesse un rinnovamento con il protagonismo dei territori”.



La proposta riguarda maggiore attenzione al turismo dell'olio. “Su alcune attività eravamo fermi, a partire da questo. A breve conto di incontrare il ministro Bellanova, che si è resa disponibile per condividere strategie e valorizzare l'associazione. Al centro dell'agenda devono esserci il turismo e il recupero del patrimonio olivicolo, con il contrasto all'abbandono degli uliveti e far scoprire le bellezze dei territori, anche con un'azione culturale e la formazione sia degli operatori, ma anche di enti e comuni”.



A Imperia, nei giorni scorsi l'assessore al turismo e al commercio Gianmarco Oneglio ha dichiarato che la città potrebbe organizzare la prossima edizione di Olioliva senza l'appoggio della camera di commercio. “Credo che Oneglio da amministratore locale ritenga strategico il progetto che non può non vedere il nostro sostegno. Credo che anche la camera di commercio capirà che il supporto sia necessario”.