Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 3 a domenica 5 luglio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 3 LUGLIO

SANREMO

16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)

18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf + dalle 21.15, serata do osservazione del cielo stellato a cura dell’associazione Stellaria Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

17.00-22.00. Apertura del Museo Navale in via Scarincio, info 0183 651363 (tutti i sabati di luglio ed agosto)



21.30. Per la Rassegna Libraria 0Il Parasio si tinge di giallo’, incontro con Ugo Moriano in Piazza Pagliari al Parasio

VENTIMIGLIA

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA



9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)



RIVA LIGURE



21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (lunedì, mercoledì e venerdì di tutto il mese di luglio)

21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (fino a domenica 2 agosto)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA

NIZZA

20.00. ‘De Natura’: performance di danza in collaborazione con Mimoza Koïke e Asier Edeso Eguia (10 euro adulti, 5 euro bambini). Museo Nazionale Marc Chagall, Avenue Dr Ménard 36, info e prenotazioni +39 04 92 416021



WORK IN PROGRESS...



SABATO 4 LUGLIO

SANREMO



9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)



18.30. Presentazione libro ‘Cucinare la cipolla egiziana’ di Marco Damele. Floriseum - Museo del Fiore, in corso Cavallotti 113, necessaria prenotazione 340 4002419

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442



23.30. ‘Nightlife’: discoteca all’aperto dedicata agli amanti della notte, un mix di musica e spettacolo + servizio di qualità in ogni settore accompagnato dai migliori suoni del panorama nazionale. Bay Club, corso Trento Trieste

IMPERIA



17.00-22.00. Apertura del M.A.C.I. a Villa Faravelli, info 0183 297927 (tutti i sabati di luglio e agosto)



20.30. Cena in Filo con animazione a Borgo Prino. A cura dell’Associazione Proprino

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)



18.30. Presentazione del libro ‘Il quaderno della memoria - I monumenti nel Comune di Ventimiglia’ di Dario Canavese, Orangerie dei giardini pubblici ‘Tommaso Reggio’

VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

13.00-17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39, info 0184263601

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



RIVA LIGURE



21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00-13.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (fino a domenica 2 agosto)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507



PIGNA



15.00. Escursione crepuscolare sulla Alta Via dei monti Liguri con ampie vedute sulla boscosa valle Argentina ed il bacino di Tenarda sino a raggiungere Cima Marta in compagnia della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (Ponentetrekking). Ritrovo a Colle Melosa (10 euro), prenotazione obbligatoria, info 391 1042608

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA

MENTON

14.30. Campionato di Purosangue Arabi del Mediterraneo e dei Paesi Arabi (classe femminile). Stade Rondelli, Garavan (per saperne di più cliccare questo link), anche domani



DOMENICA 5 LUGLIO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633



21.30. Cinema all’aperto: proiezione del film ‘Il Marchese del Grillo’. Villa Faravelli, Viale Matteotti 151

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

15.00. Inizio nuovo corso d'accesso alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Ventimiglia. Via Dante Alighieri 16



21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



RIVA LIGURE



21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo in Via Petrarca e Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica del mese)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30-23.00. ‘Estate Diffusa’: spettacoli e intrattenimento senza palco e sedie ma con una cabina di regia in Piazza Torre Santa Maria e un impianto di filo diffusione e streaming. Dal lunedì al venerdì con Riccardo Ghigliazza e Paolo Bianco, nel weekend con Enrico Balsamo. Lungomare delle Nazioni (fino a domenica 2 agosto)

ENTROTERRA

APRICALE



9.30-17.30. Mercatino di prodotti tipici e artigianali con ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled’ e tanti prodotti naturali (olio e miele di produzione locale, verdure biologiche a km0 e torte dolci e salate + angolo olistico con tante informazioni e curiosità circa i rimedi naturali, le erbe aromatiche, e i fiori di Bach + accompagnamento musicale a cura di Anando (flauto) e Jazz e bossanova con Enzo



DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

FRANCIA

MENTON

9.00 & 15.00. Campionato di Purosangue Arabi del Mediterraneo e dei Paesi Arabi (classe maschile h 9, campionato h 15). Stade Rondelli, Garavan (per saperne di più cliccare questo link)



