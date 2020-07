Tenco 2020, lo storico presentatore Antonio Silva non ha dubbi: “Sarà a novembre all’Ariston”. Si lavora anche per il ritorno di Morgan (Audio)

Che ne sarà del Premio Tenco 2020? Da quando l’emergenza covid-19 ha messo in ginocchio il mondo degli eventi, in molti hanno temuto conseguenze anche per la rassegna della canzone d’autore, colonna della programmazione annuale sanremese. La comunicazione delle Targhe Tenco 2020 portava una scritta che faceva ben sperare: “Novembre 2020”. E pare proprio che sarà così.

Questa mattina sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101 Maurilio Giordana ha intervistato Antonio Silva, storico presentatore del Tenco e colonna della manifestazione. “Le targhe verranno consegnate durante l’annuale rassegna della canzone d’autore che si svolgerà il 20 e il 21 novembre al Teatro Ariston di Sanremo - ha dichiarato Silva ai microfoni di Radio Onda Ligure 101 - abbiamo tenuto fissa scaramanticamente questa data perché vogliamo farlo lì, ma se il virus non dovesse darci tregua inventeremo qualcosa di grande in streaming, un grande momento perché le targhe sono l’oscar della canzone italiana e non devono passare sotto silenzio o consegnate come un mazzo di fiori”.

Dalle parole di Silva pare, quindi, che il Tenco 2020 non sia a rischio. Se ci sarà la possibilità di ospitare il pubblico all’Ariston si farà, altrimenti potrebbe essere trasmesso in streaming come già sperimentato con il concerto del Primo Maggio.

Intanto da indiscrezioni trapela anche l’intenzione degli organizzatori di confermare Morgan alla co-conduzione della rassegna proprio insieme ad Antonio Silva, con il quale forma una coppia artistica a dir poco perfetta. Per l’ex Bluvertigo si tratterebbe del primo ritorno a Sanremo dopo l’affaire-Bugo che tanto aveva fatto parlare a febbraio.