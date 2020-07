Estate Diffusa a San Bartolomeo al Mare: inizio più che incoraggiante, l'evento prosegue ogni sera per tutto il mese di luglio

Inizio più che incoraggiante per l'Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, con centinaia di persone sul Lungomare positivamente colpite dall'iniziativa. Tantissimi i turisti che hanno postato selfie di fronte all' "acquario" di Piazza Torre Santa Maria, da dove i conduttori mandano in onda ogni sera l'evento dell'estate 2020, grazie alla diffusione sonora sul Lungomare e alla diretta sui social. Messi a punto alcuni dettagli tecnici, Estate Diffusa tornerà in scena questa sera, domani e tutte le sere del mese di luglio, con una programmazione variegata, sotto la conduzione di Enrico Balsamo, Paolo Bianco, Riccardo Ghigliazza, con la partecipazione di artisti locali e nazionali.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.