Investire in cryptovalute è ancora interessante

Poiché nessuno può effettivamente vedere il futuro, questa non è una domanda facile a cui rispondere. Con il senno di poi, chi ha investito nel Bitcoin in tempi non sospetti ora probabilmente starà leggendo questo articolo a bordo della sua maserati, ma per quanto riguarda il futuro?

Se Bitcoin continuerà o meno a crescere nel tempo è una domanda molto gettonata ormai da tutti gli analisti finanziari.

Quello che sappiamo oggi è sicuramente che investire in crypto sta diventando sempre più semplice per tutti grazie all’esplosione di app e società come Bitvavo che permettono di comprare, vendere e memorizzare più di 50 criptovalute in una delle principali piattaforme di scambio di criptovaluta in Europa.

Se sei deciso ad iniziare è importante che tu lo faccia con cognizione di causa andando ad analizzare a fondo il mercato e i tuoi obiettivi a lungo termine. Uno degli aspetti più interessanti che riguardando il Bitcoin e le altre crypto è sicuramente la quantità di token generati che dovrebbero mantenere il proprio valore senza troppi problemi nel lungo periodo senza svalutazione.

Rispetto al bitcoin o altre cryptovalute, il problema principale delle valute tradizionali è infatti che le banche centrali possono, e di solito, crearne (stamparne) di più nel corso tempo. Questo è il principale motore dell'inflazione e dell'erosione della valuta nel potere d'acquisto che tutti noi conosciamo.

Con un limite al totale dei Bitcoin che verranno mai "estratti", il loro valore relativo rispetto a una valuta tradizionale che si svaluta in continuazione dovrebbe essere visto come un ottimo investimento abbastanza sicuro.

Non meno importante, c’è da valutare anche l’interesse di grosse aziende come Facebook che dal 2020 sarà protagonista con il lancio della propria crypto “Libra”, che farà sicuramente esplodere ulteriormente l’interesse per questo mondo anche tra i non esperti del settore.

In conclusione il mercato sarà sicuramente in grado di fornire ancora molte spinte interessanti per chiunque vorrà ( e saprà ) investire in questo mondo, e siamo certi che investire in crypto è ancora dannatamente interessante sia per chi vuole iniziare sia per i più esperti del settore.