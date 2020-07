Ventimiglia: pulizia strade e marciapiedi, relazione dell'ufficio Ambiente del Comune all'Amministrazione

“Per la pulizia di strade e marciapiedi quest’anno, per la prima volta in quanto fortemente voluto da questa amministrazione (Sindaco), è stato previsto per il lavaggio con autobotte (strade e marciapiedi) per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre un’aggiunta alle quotidiane sei ore di lavaggio di ulteriori sei ore giornaliere. Stessa situazione per il lavaggio dei soli marciapiedi e per i quali per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre è stato raddoppiato il servizio di pulizia con vaporella (con utilizzo di prodotti sgrassanti) o mezzo simile”.

Inizia in questo modo la relazione dell’ufficio ambientale del Comune di Ventimiglia, preparata per l’Amministrazione che interviene in risposta ad alcune lamentele della cittadinanza: “Molto poche a dir la verità – sottolinea il Sindaco Scullino - ed apparse sui social spesso postate da avversari politici”.

“Il raddoppio delle ore di lavaggio strade e marciapiedi per il periodo estivo – prosegue la relazione dell’ufficio ambientale del Comune - non ha comportato nessun maggior costo per l’ente in quanto frutto di una gestione globale dei servizi bilanciata tra i desiderata dell’ente e la disponibilità aziendale a svolgere il servizio. I servizi, sempre su richiesta verbale del Sindaco all’azienda, sono iniziati materialmente già dal 1° di aprile e quindi 45 giorni prima di quanto statuito (il fenomeno Covid-19, avendo la città praticamente deserta, ha permesso un utilizzo differente del personale dell’azienda). Tutto cio’ premesso, i lavaggi nei primi sei mesi dell’anno 2020 sono stati 460 più 26 (ogni domenica) sotto il mercato coperto. A questi vanno aggiunti poi tutti i lavaggi (e non solo) effettuati in base a servizi straordinari richiesti per segnalazioni pervenute tramite il ‘G.A.S.’ o da parte del Sindaco che, come noto, monitora personalmente la situazione igienica cittadina”.

I servizi di pulizia strade e marciapiedi vengono comunicati preventivamente dall’azienda all’Ufficio igiene del Comune il quale ha la possibilità di verificare le risultanze degli stessi: “Per quanto riguarda il centro storico – prosegue l’ufficio del comunale - lo stesso è stato oggetto di lavaggi globali negli ultimi tre mesi nei periodi: dal 24 al 30 aprile, il 18 e 19 maggio e dal 23 giugno al 1° luglio. Non solo si provvede a far lavare con cadenza programmata i marciapiedi ma addirittura, dal mese di aprile è stato attivato un servizio, partendo dal centro, teso a rimuovere le erbette che crescono a lato e sui bordi dei marciapiedi. Non è assolutamente da sottovalutare, infine, il fenomeno migratorio che in queste ultime settimane ha messo e sta mettendo a dura prova il servizio di pulizia ed igiene in quanto in città, in punti diversi ma in particolar modo in piazza della stazione e sulla sponda area ex parcheggio del fiume Roya, vengono riscontrate quotidianamente deiezioni umane di ogni tipo nonché l’abbandono di rifiuti diversi ed alle quali, con il supporto dell’azienda Docks ma non solo, l’Ente quotidianamente risponde con lavaggio e disinfezione nonché con la raccolta del rifiuto”.

“A tal proposito – termina la relazione dell’ufficio ambiente del Comune di Ventimiglia - proprio per cercare di ridurre al minimo l’emergenza sanitaria che viene a verificarsi, visto che la sera di fatto non ci sono bagni ai quali i migranti possono attingere per soddisfare i bisogni fisiologici (poichè anche quelli presenti in stazione vengono chiusi dalle Ferrovie), il comune ha provveduto ad installare due wc chimici in piazza della stazione con manutenzione e pulizia egli stessi”.