Imperia: Antonio Sindoni confermato presidente del settore costruzioni di Confartigianato

Prosegue per la Confartigianato della provincia di Imperia il rinnovo dei direttivi delle varie categorie rappresentate. Nei giorni scorsi, con procedure sia in video collegamento sia in presenza nel rispetto delle distanze prescritte per l’emergenza Covid-19, si è svolta l’assemblea del settore delle costruzioni.

Durante la riunione è stato confermato come presidente di categoria Antonio Sindoni. Il direttivo, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni, è poi composto dal vicepresidente Mario Tiberti, e dai consiglieri Massimiliano Gaglianone (zona Imperia), Stefano Bacchin e Elia Giancarlo (Sanremo), Fedele Cava (Taggia).

Nel corso dell’assemblea è stato ripercorso il lavoro portato avanti nel recente passato, in difesa delle imprese del settore, e sono stati individuati gli obiettivi futuri sui cui il direttivo concentrerà il proprio lavoro.