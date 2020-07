Sanremo: bus strapieno verso San Romolo, una lettrice "Servono più mezzi o addio distanziamento"

Una nostra lettrice, Francesca Casanova, ci ha scritto per segnalare un fatto avvenuto oggi su un bus diretto a San Romolo, da Sanremo:

“Il mezzo si è riempito all'inverosimile, con persone una addosso all'altra, anche in piedi. Ho chiesto al capopiazza di intervenire e devo dire che hanno messo un altro veicolo a disposizione ma solo per chi era diretto a San Giacomo. Non oltre perché la strada è oggetto di lavori e Riviera Trasporti non aveva a disposizione un'altra corriera delle dimensioni adatte in quel momento. Tirando le somme: devo ringraziare il personale RT per aver cercato di trovare una soluzione ma ribadisco che mi sembra impossibile che in tempi di distanziamento sociale (quando per andare a ritirare i sacchi della ‘rumenta’ ho fatto la coda fuori dal Palafiori con distanze regolamentate maggiori di un metro. Benissimo così, ce ne fosse!) ci si ritrovi ad affrontare una corsa di circa 40 minuti uno ammassato sull'altro come sardine. Bisogna fare qualcosa! San Romolo è una meta ambita in estate, il Comune dovrebbe intervenire a sostegno e attivare più corse. Mia madre è residente là, non ha la patente, ed è costretta a prendere i mezzi, come tante altre persone. Ripeto: qualcuno ha il dovere di fare qualcosa, per la salute di tutti!”