Diano Marina: l'ex vice Sindaco Novaro chiede a Chiappori chiarimenti sulla futura pista ciclabile

Elio Novaro, ex vice Sindaco di Diano Marina, ci ha scritto per commentare l’annuncio della riapertura della strada panoramica, che unisce Diano a Imperia, conosciuta come l'incompiuta:

“Il Sindaco ha evidenziato anche la volontà, in un prossimo futuro, di collegarsi alla pista ciclabile che la città di Imperia sta realizzando e che da San Lorenzo al Mare arriverà fino alla ex galleria ferroviaria di Capo Berta, in zona Rabina. Sarebbe opportuno che lo stesso chiarisse, una volta per tutte, a quale progetto di pista ciclabile fa riferimento: all'utilizzo dell'ex tracciato ferroviario o alla Via Aurelia?”