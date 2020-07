Elisoccorso, all'aeroporto di Villanova in atto l'addestramento del personale sanitario per l'esordio del servizio gestito dai privati

Non è di certo passato inosservato il movimento che nelle ultime ore sta animando particolarmente l'aeroporto di Villanova d'Albenga. Sono infatti in corso le fasi di addestramento del personale sanitario per quanto riguarda il servizio di elisoccorso che sarà gestito dalla Airgreen, compagnia privata che si è aggiudicata il bando regionale.

In merito a quanto sta accadendo all'interno dell'aeroporto ingauno siamo riusciti a contattare telefonicamente Sonia Viale, vicepresidente nonché assessore alla Sanità di Regione Liguria, che si è espressa così: "Si sta avviando quello che sarà il percorso di formazione del personale, il movimento che si sta notando all'aeroporto è propedeutico all'attivazione della base dell'elisoccorso che sarà proprio ad Albenga".

"Per il ponente ligure avere la base dell'elisoccorso ad Albenga - ha spiegato ancora l'assessore - significa ridurre di minuti preziosi l'arrivo dell'elicottero che, come noto, prima decollava da Genova. Inoltre, molte volte, per i nostri soccorsi dovevamo chiedere ausilio al vicino Piemonte: avere una base ad Albenga sarà un servizio ulteriore per il ponente che tra l'altro in questo momento si trova in difficoltà per quanto riguarda i collegamenti viari".

"L'elicottero di Albenga effettuerà un servizio di dodici ore, dalle 8.00 alle 20.00 - ha infine concluso Sonia Viale - aumentando così il proprio orario di servizio che in passato era garantito soltanto fino al tramonto".