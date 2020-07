Imperia: tra eventi letterari, musica, cinema all'aperto e cabaret la città non rinuncia al cartellone estivo. Gran finale il 3 ottobre con le Frecce Tricolori (video)

Sicurezza, ma senza rinunciare al divertimento e agli eventi. Presentato in conferenza stampa il programma degli appuntamenti, ideati dall'amministrazione comunale per l'estate 2020. Un'estate che deve fare necessariamente i conti con le restrizioni imposte per contenere il contagio da coronavirus, ma che comunque ha registrato la sinergia proficua tra il Comune e le associazioni con lo scopo di allietare le serate imperiesi per i cittadini e i turisti.

I dettagli sono stati esposti in conferenza stampa dall'assessore alla cultura, Marcella Roggero, dall'assessore con delega alla protezione civile e alle manifestazioni Simone Vassallo, dall'assessore al turismo e commercio Gianmarco Oneglio e dal consigliere comunale Antonio Motosso. Si inizia domani sera, alle 21.15 con la rassegna letteraria “Un libro aperto" in cui è previsto l'incontro con Laura Guglielmi preso piazza "Antica dell'Ospizio", evento curato dall'associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque. Tante infatti sono le associazioni che cureranno gli appuntamenti e tra queste anche il circolo Parasio, Proprino, Opera 20, l'associazione culturale musicale Nardini,il comitato S. Maurizio,Due Clown di Passaggio Snc, l'associazione artistica musicale indipendente “Sonorica", il consorzio "porto Maurizio", Pànta Musicà, Liguria Classic di Lo Sicco Giuseppe, e il Marathon Club Imperia che curerà il 4 ottobre la 50° edizione della Corsa Monte Faudo con il percorso classico: Imperia, Caramagna, Dolcedo, Bellissimi, Santa Brigida e Vetta Monte Faudo.

Inoltre, previsto il cinema all'aperto dove si potrà telefonare per prenotare il posto, ma la prenotazione non è obbligatoria, solo è conveniente farlo poichè la capienza massima è di 100 persone. Il cinema all'aperto sarà a Villa Faravelli, al Piazzale Santa Lucia - Borgo Prino, a Piazza della Croce - Borgo Parasio, a Piazza San Giovanni, alla spiaggia libera attrezzata - Borgo Marina, a Borgo Foce. Oltre al cinema ci saranno eventi culturali, letterari, cabaret e teatro. L'ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti, ma si potrà assistere solo da seduti per evitare assembramenti. Il budget stanziato dal Comune per tutto il calendario è di circa 40 mila euro.

"Vogliamo riprendere la via della 'normalità', ha detto l'assessore Roggero, e regalare un po' di leggerezza, a tutti i nostri cittadini e turisti. Non abbiamo rinunciato al calendario perchè non rinunciamo ad una 'Imperia viva' per cui tanto ci stiamo battendo. Abbiamo coinvolto tutta la città nei suoi luoghi più belli dando spazio a tutte le forme artistiche di intrattenimento. La stagione parte in ritardo e in modo ridotto, ma parte ed è un segnale importante".

Atteso poi, l'appuntamento del 3 ottobre con le Frecce Tricolori che sorvoleranno il cielo imperiese e le si potranno ammirare presso la fascia Litoranea Cittadina e anche all'estremità del Molo San Lazzaro. "In ottemperanza alle normative anti assembramento, ha dichiarato l'assessore Vassallo, verranno mantenute le distanze e ciascuna serata potrà prenotata attraverso dei numeri telefonici che metteremo a disposizione. Stiamo lavorando insieme all'assessore Oneglio per le Frecce Tricolori che sarà il momento clou della stagione. Il 22 agosto non ci sarà la tanto attesa notte bianca, ma insieme alle associazioni stiamo preparando qualcosa per dare un aiuto ai commercianti. Otto appuntamenti di cinema all'aperto, quattro serate di teatro a mare e tanto altro. Un momento di riflessione, ha concluso, ma anche di leggerezza così dobbiamo vivere questa città".

Ecco nel dettaglio il programma dell'Estate 2020:

02/07/20 h. 21.15 Rassegna Letteraria “Un libro aperto ”

Incontro con Laura Guglielmi Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

03/07/20 h. 21.30 Rassegna Libraria “Il Parasio si tinge di giallo ” Incontro con Ugo Moriano Piazza Pagliari – Borgo Parasio Associazione Circolo Parasio

05/07/20 h. 21.30 Cinema all’aperto

“Il Marchese del Grillo” Villa Faravelli – Viale Matteotti, 151

04/07/20 dalle 20.30 Cena in Filo Animazione Borgo Prino Associazione Proprino

08/07/20 h.21.15 Rassegna Letteraria “Un libro aperto ”

Incontro con Mario Grosso Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

09/07/20 h. 21.00 Serata Leonardiana Concerto d’organo Organista: Christophe Guida Basilica Concattedrale di San Maurizio – Piazza Duomo Associazione Culturale Provinciale Opera 20

10/07/20 h. 21.30 Rassegna Libraria “Il Parasio si tinge di giallo” Incontro con Marco Terrone Piazza Pagliari – Borgo Parasio Associazione Circolo Parasio

10/07/20 h. 21.00 Concerto d’organo Organista: Renato Negri Chiesa Parrocchiale di San Giorgio – Torrazza Associazione Culturale Musicale Nardini

11/07/20 h. 21.30 “Teatro a mare” Cabaret con Enzo Paci Piazzale S .Lucia – Borgo Prino

12/07/20 h. 21.30 Cinema all’aperto “Tiramisù” Piazzale Santa Lucia – Borgo Prino

16/07/20 h. 21.00 Serata Leonardiana

Concerto d’organo Organista : Giorgio Revelli Basilica Concattedrale di San Maurizio- Piazza Duomo Associazione Culturale Provinciale Opera 20

16/07/20 h.21.15 Rassegna Letteraria “Un Libro aperto ”

Incontro con Bruno Vallepiano Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

17/07/20 h. 21.30 Rassegna Libraria “Il Parasio si tinge di giallo ” Incontro con Danilo Balestra Piazza Pagliari – Borgo Parasio Associazione Circolo Parasio

18/07/20

h. 19.00 e h 21.00 “Liguria delle Arti. Lo spettacolo della bellezza” con Pino Petruzzelli Santuario di Montegrazie

19/07/20 h . 21.30 Cinema all’aperto “Hugo Cabret” Piazza della Croce – Borgo Parasio

23/07/20 h. 21.00 Serata Leonardiana Concerto d’organo Organista: Joerg Abbing Basilica Concattedrale di San Maurizio- Piazza Duomo Associazione Culturale Provinciale Opera 20

23/07/20 h. 21.15 Rassegna Letteraria “Un Libro aperto ”

Incontro con Alessandro Ferraro Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

24/07/20 ore 19.00 Convegno “Cambiamenti Climatici” a cura di Luca Mercalli Villa Faravelli – Viale Matteotti 151

24/07/20 h. 21.30 Rassegna Libraria “Il Parasio si tinge di giallo ”

Incontro con Davide Bergo Piazza Pagliari – Borgo Parasio Associazione Circolo Parasio

25/07/20 “Teatro a mare” Piazza San Giovanni

h.21.30 Cabaret con Daniele Raco

26/07/20 h.21.30 Cinema all’aperto

“Una notte al museo 2 – La fuga” Piazza San Giovanni

30/07/20 h. 21.00 Serata Leonardiana Concerto per organo e clarinetto Clarinetto: Eva Villegas Organo: Brice Montagnoux Basilica Concattedrale di San Maurizio – Piazza Duomo Associazione Culturale Provinciale Opera 20

31/07/20 h. 21.30 Rassegna Libraria “Il Parasio si tinge di giallo” Incontro con Francesco Basso Piazza Pagliari – Borgo Parasio Associazione Circolo Parasio

Dal 31 luglio al 2 agosto Festival della Cultura Mediterranea Città di Imperia Centro Storico di Porto Maurizio Comitato S. Maurizio

01/08/20 h. 21.15 Rassegna Letteraria “Un Libro aperto”

Incontro con Donatella Alfonso Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

05/08/20 h. 21.00 Serata Leonardiana

Concerto d’organo Organista : Fabio Ciofini Basilica Collegiata di San Giovanni Battista – Piazza S. Giovanni Associazione Culturale Provinciale Opera 20

05/08/20 h. 21.15 Rassegna Letteraria “Un Libro aperto ”

Incontro con Raffaella Ranise Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

07/08/20 h. 21.30 “Teatro a mare” Cabaret con Alessandro Bianchi Banchina Aicardi – Calata Cuneo

09/08/20 h. 21.30 Cinema all’aperto Spiaggia libera attrezzata – Borgo Marina “Mamma o papà”

13/08/20 h. 21.30 Cinema all’aperto “Alvin” Borgo Foce

15/08/20 h. 21.30 “Teatro a mare” Cabaret con Enrico Luparia Piazza della Croce – Borgo Parasio

16/08/20 h. 21.15 Spettacolo per famiglie “La Nave Fantasma” Banchina Aicardi – Calata Cuneo Due Clown di Passaggio Snc

20/08/20 h. 21.15 Rassegna Letteraria “Un Libro aperto”

Incontro con Vittorio Coletti Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

21/08/20 h. 21.30 “La Sera dei Miracoli” Recital concerto dedicato a Lucio Dalla, a cura di Antonio Carli Banchina Aicardi – Calata Cuneo Associazione artistica musicale indipendente “Sonorica”

22/08/20

h. 18.00 / 24.00 “Shopping, music and food by night” Via Cascione, Via XX Settembre, Via San Maurizio, Piazza Marconi, Via Strafforello, Borgo Foce. Consorzio Porto Maurizio

23/08/20 h. 21.30 Cinema all’aperto “Quasi amici” Villa Faravelli – Viale Matteotti, 151

27/08/20 h. 21.30 Cinema all’aperto “Quo Vado?” Borgo Prino

29/08/20 h. 21.30 Concerto Jazz con il Magis Quartet Piazza della Croce – Borgo Parasio Associazione Pànta Musicà

05/09/20 h. 21.15 Rassegna Letteraria “Un Libro aperto”

Incontro con Francesco Vatteone Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

10/09/20 h. 21.15 Rassegna Letteraria “Un Libro aperto ”

Incontro con Ugo Moriano Piazza Antica dell’Ospizio Associazione di Promozione Sociale e Culturale Settecinque

Dal 11 al 13/09/20 h. 9.00 / 23.00 3° Edizione Mostra Mercato “MercatoRetrò” Calata Anselmi – Borgo Marina Liguria Classic di Lo Sicco Giuseppe

02/10/20

h. 15.00 / 17.30 Prove Manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare “Frecce Tricolori” Fascia Litoranea Cittadina – Estremità Molo San Lazzaro AereoClub Savona

03/10/20

h .14.00/ 17.30 Manifestazione Aerea dell’Aeronautica Militare “Frecce Tricolori” Fascia Litoranea Cittadina – Estremità Molo San Lazzaro AereoClub Savona

04/10/20

ore 9.00 partenza Palazzo Comunale 50° Edizione Corsa Monte Faudo Percorso classico: Imperia, Caramagna, Dolcedo, Bellissimi, Santa Brigida, Vetta Monte Faudo. Marathon Club Imperia