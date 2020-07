Sanremo: una tre giorni di concorsi pubblici al Palafiori per rinforzare l’organico di Palazzo Bellevue

Inizia un lungo calendario di appuntamenti per i tanti aspiranti in corsa per aggiudicarsi un posto in Comune a Sanremo. La sede individuata è quella del Palafiori di corso Garibaldi, ideale per i pieno rispetto delle norme di distanziamento anche in caso di presenze massicce.

Si parte oggi con la selezione per un posto da dirigente da assegnare al settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero e per un altro posto di istruttore direttivo servizi tecnici per SIT. Si prosegue domani e venerdì con la prova preselettiva per quattro posti da istruttore amministrativo, graduatoria che sarà utilizzata anche nel 2021 e nel 2022 per le assunzioni già annunciate nei mesi scorsi e spesso confermate dalle parole del sindaco Alberto Biancheri.

Al Palafiori sarà una lunga estate di concorsi e lunedì 13 luglio arriverà il momento del maxi concorso per i posti da istruttore direttivo servizi tecnici per Ambiente al quale prenderanno parte centinaia di candidati. Motivo per il quale, probabilmente, la selezione sarà spalmata su più giorni. Infine, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, le selezioni per i posti da istruttore direttivo servizi tecnici per impianti comunali.

Un piano massiccio di Palazzo Bellevue che vuole così rispondere alla ormai annosa carenza di personale comunale e sopperire anche ai pensionamenti, un processo importante per la macchina amministrativa matuziana.