Le proposte estive per i giovani di Taggia: torna anche lo sport in sicurezza con l'EduCamp del Coni

Il Comune di Taggia ha presentato l’offerta per l’estate dedicata ai giovani. In programma da luglio ad Agosto ci sono progetti che coprono tutte le fasce d’età, da 0 a 26 anni.

Tante proposte educative che coniugano servizi socio educativi con i centri estivi grazie ad un lavoro di concerto portato avanti dai servizi sociali e scolastici comunali insieme alle realtà già radicate sul territorio, come: la coop Jobel, Effetto Farfalla, l’Ancora, EduCamp Coni, l’Albero Magico e il Centro di Aggregazione Giovanile Stazione Centro.

Queste le proposte:

Spazio gioco e socialità Le Bollicine / Fascia 0 -3 anni

PERIODO: 01 LUGLIO – 31 AGOSTO 2020

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 3 mesi ai 3 anni

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 15:00

LUOGO Accoglienza presso la sede del nido domiciliare “Le Bollicine” COSTI a carico delle famiglie con la compartecipazione del Comune ISCRIZIONE riservata ai bimbi iscritti per l’anno educativo 2019/2020

C.A.G. Albero Magico Estivo / Fascia 6 - 11 anni

PERIODO: 06 LUGLIO – 28 AGOSTO 2020

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 agli 11 anni (max n. 7 posti)

MODALITA’: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00

LUOGO: Accoglienza presso i locali del nuovo Albero Magico (via Privata Roggeri), ma con spostamenti sul territorio (ciclabile, parco giochi, skate park ecc.)

COSTI gratuito

INVIARE L’ISCRIZIONE a info@comune.taggia.im.it

Centro Estivo Taggia / Fascia 6 - 11 anni

PERIODO: 20 LUGLIO – 28 AGOSTO 2020

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 agli 11 anni (max n.35 posti)

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30

LUOGO: Accoglienza presso la palestra Mazzini di Taggia e/o la sede del CAG (Ex Caserme Revelli) e/o sede del nuovo Albero Magico, ma con attività e spostamenti sul territorio (ciclabile, parco giochi, skate park...)

COSTI: gratuito

INVIARE L’ISCRIZIONE a info@comune.taggia.im.it

Educamp / Fascia 6 - 14 anni

PERIODO: 6 – 24 LUGLIO 2020

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 ai 14 anni (max 50 posti a settimana) MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 Pranzo incluso LUOGO: Accoglienza presso Campo da calcio, via Argine sinistro, Taggia

ATTIVITA’: discipline sportive a gruppi (1/7 e 1/10) organizzate dalle Associazione Sportive del territorio comunale in convenzione con il CONI

COSTI: pagamento di una quota pari a € 100,00 a settimana (offerta -10% agli altri figli dello stesso nucleo familiare) a carico delle famiglie – E’ prevista la compartecipazione del Comune al costo del servizio di refezione e per l’acquisto delle divise. La quota comprende la Divisa di EduCamp (2 magliette, pantaloncino, cappellino e mascherina)

INVIARE L’ISCRIZIONE a educampvalleargentina@gmail.com

C.A.G. Stazione Centro / Fascia 12-26 anni

PERIODO: 01 LUGLIO – 28 AGOSTO 2020

A CHI E’ RIVOLTO: Ragazzi tra i 12 e i 26 anni

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, orari modulati in base alle attività e definiti settimanalmente con i ragazzi

LUOGO: Accoglienza presso sede del CAG (Ex Caserme Revelli) ma con spostamenti sul territorio

COSTI: gratuito

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’istruzione di Taggia, Barbara Dumarte che ha affermato: “Riuscire a realizzare e coordinare tutti questi progetti è stato un impegno che comporta anche una grande responsabilità. Speriamo con questa offerta rivolta ai giovani, di riuscire ad aiutare anche le famiglie, con un’offerta formativa e ricreativa comunale per l’estate”.

“Un campo estivo che copre tutte le fasce d’età. - aggiunge l’assessore ai servizi sociali Maurizio Negroni - Un’offerta formativa ricca nonostante i tempi stretti. Ringrazio gli uffici, le società sportive e del terzo settore che hanno collaborato per mettere insieme questa iniziativa che risponde ad una esigenza importante richiesta dai giovani del territorio. E’ un modo per dare un segnale di speranza ai nostri ragazzi. Ringrazio anche Regione Liguria senza la quale non sarebbe stato possibile avviare queste iniziative”.



In mezzo alle attività proposte spicca l’EduCamp targato CONI. La nota iniziativa che promuove lo sport quest’anno ha dovuto rivisitare la propria collaudata formula per adattarsi alle disposizioni nazionali inerenti al Covid-19.

“Taggia ci ha sempre aperto le porte su formazione e progetti sportivi. - sottolinea Alessandro Zunino, il delegato provinciale del CONI - Educamp è un progetto nato una decina di anni fa a Imperia e ha via via assunto sempre più una dimensione di carattere nazionale. Quest’anno ci siamo dovuti adattare alle limitazioni imposte in ambito sportivo per il Covid. Quindi l’EduCamp ci sarà ma rientrerà nella disciplina dei centri estivi. E’ stata un’idea coraggiosa e spero vincente, nell’ottica di andare incontro alle esigenze di tante famiglie. Sarà un Educamp con attività ludico motoria, svolta dalle associazioni sportive locali”.

Un progetto con un’importante valenza ai fini educativi come ha rimarcato Raffaello Bastiani, consigliere comunale di Taggia con delega allo sport: “EduCamp servirà a educare i ragazzi alla attività sportiva. Avranno una parte del loro tempo libero impegnato per avvicinarsi o provare sport. In questo modo faremo conoscere anche le tante attività sportive del nostro territorio”.

Come dicevamo, un EduCamp con una veste un po’ diversa. Nel rispetto di un protocollo precauzionale anti-Covid, sarà garantito un congruo rapporto tra bambini ed educatori, secondo le disposizioni regionali e di Alisa per i Centri Estivi. Oltre a questo verrà siglato un vero e proprio patto di corresponsabilità che impegna i genitori e i responsabili.

“Ogni giorno con EduCamp i bambini potranno praticare due attività sportive al mattino e al pomeriggio tra: tennis, vela, pallapugno, calcio, pallacanestro, ginnastica. I bimbi avranno tutti una divisa con due magliette pantaloncini mascherina e cappellino e grazie al contributo diretto del Comune di Taggia e attraverso una ditta di catering locale sarà garantito anche il pranzo - ricordano Samuele Perotti, a nome delle società sportive coinvolte nel progetto EduCamp - Abbiamo anche un accordo con Asl per dare ai bambini un percorso educativo sulla salute. Tutti i giovani proveranno le attività nelle due palestre di Taggia e sui campi da tennis e pallapugno. In questo modo coinvolgeremo tutta la zona sportiva di Taggia. E’ un grande sforzo ma importante per far ripartire lo sport nella provincia di Imperia”.

Le iscrizioni sono aperte ma ci sono pochi posti disponibili per ognuna delle attività proposte dal Comune per l’estate. Potranno partecipare non solo i bambini delle famiglie residenti a Taggia ma anche nei comuni vicini. “Per ogni informazione sulle iniziative estive ci si può rivolgere al personale del Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Taggia telefonando al numero 0184.476222 oppure inviando e-mail all’indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it” - ricordano dal Comune.