Tutti i nomi dei capocannonieri del campionato 2019-2020 di serie A

Dopo l'emergenza data dal Coronavirus, tutti i campionati di serie A sono ripartiti a pieno regime, aprendo nuovamente il mondo delle scommesse, che per moltissime persone rappresenta un vero e proprio hobby. Essendo ripartito tutto a pieno ritmo, i giocatori sono nuovamente in corsa per il titolo di capocannoniere, con le maglie che iniziano sempre più a stringersi.

Chi sarà il capocannoniere di Serie A in questa stagione? Su chi è un bene puntare sui migliori siti scommesse? Ecco i nomi più interessanti.

In prima posizione troviamo Ciro Immobile, difficile da spodestare grazie alle sue prestazioni ottimali. Immobile è seguito da Ronaldo e Lukaku - ai quali abbiamo dedicato uno spazio a parte-. Seguono Zapata, Caputo e Dzeko, le cui prestazioni sono buone.

La classifica dei marcatori di serie A del 2020. Ne esiste già una?

A quasi metà stagione giocata - purtroppo interrotta a causa del virus - possiamo dire che degli stralci di classifica iniziano ad esserci e sicuramente andranno avanti per qualche tempo.

I bookmarkers hanno redatto questa classifica e stabilito delle quote in questione, ed è usuale che queste varino da bookmarkers in bookmarkers. Tendenzialmente, nella maggior parte delle ipotesi si mantengono su una linea di differenza non molto estesa.

Come questa classifica può cambiare? CR7 che sale nella classifica

Effettivamente per quanto riguarda la classifica è tutto da vedere e vige incertezza. Ci sono dei calciatori che puntano a questo titolo e fanno di tutto per scalare la classifica.

Un esempio è quello di CR7, ovvero Cristiano Romaldo, che cerca di riprendersi quello a cui era candidato l'anno scorso che però gli è stato tolto per un pelo.

In questa stagione CR7 si è rilanciato e ha cercato di conquistare quello che più desidera con ben 17 goal. Il suo titolo è aumentato - naturalmente - e attualmente possiamo dire che si aggira intorno ai 4,25 di quota. Effettivamente è una quota molto alta rispetto alla media, infatti davvero in pochi riescono a superarla. Un esempio di questi pochi è Ciro Immobile, che non si allontana dal suo dischetto e dai suoi risultati che sono impeccabili.

Le prestazioni di Cristiano Ronaldo certamente non passano inosservate e sono davvero ottime, ma riuscirà a scalare le classifiche ed ottenere un titolo maggiore?

Le nuove leve a capocannoniere, il ruolo di Lukaku

Le quote si alzano anche per delle nuove leve che sembrano essere particolarmente promettenti. Nel campionato, infatti, Romelu Lukaku è una new entry che sin da subito si sta facendo valere mettendo in campo delle prestazioni che sono davvero alte e non passano inosservate, tanto da soprannominarlo il nuovo ariete dell'Inter.

Infatti, il belga ha iniziato a sorpassare rapidamente moltissimi altri dei suoi colleghi e ha raggiunto la vetta con ben 19 goal in 27 partite giocate. Le sue prestazioni mostrano un certo equilibrio tra il sinistro e il destro, e questo è sicuramente un punto a suo favore in quanto garantisce una maggiorazione di esse.

Purtroppo la sua posizione è sia in salita che in discesa, infatti dopo il raggiungimento di alcuni picchi, tende a scendere per delle cattive prestazioni in qualche partita. Questo è successo nelle ultime due partite che hanno fatto scendere la quota che nei tempi precedenti aveva preso una curva molto positiva. Il suo titolo ad oggi vale 26.00. Non male per una new entry, eppure c'è ancora molto da fare.