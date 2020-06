Taggia: mercoledì Silvano Rodi aprirà la rassegna di musica classica "Frequenze"

Mercoledì 1° luglio alle ore 21, presso l’Oratorio di S. S Sebastiano e Fabiano in piazza Cavour in Taggia prenderò il via la rassegna “Frequenze – quando la musica è colore”. Ad aprire sarà il M° Silvano Rodi, organista titolare della chiesa di Santa Devota a Montecarlo.

La stagione ideata dal M° Giorgio Revelli, presenta un palinsesto di quattro appuntamenti con ospiti provenienti dalla Francia, dal Giappone e dall’Italia. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Taggia, grazie soprattutto alla sensibilità dell’amministrazione comunale e in particolar modo della Presidente del Consiglio Comunale di Taggia Laura Cane.

“In un momento di post isolamento dovuto alle ben note causate dalla pandemia di Covid 19 è sembrato opportuno e necessario strutturare una proposta culturale che si rivolga non solo come offerta turistica, ma soprattutto verso la cittadinanza tutta, che ha subito forti limitazioni e con le quali si dovrà convivere a lungo” - sottolinea Giorgio Revelli.

Il programma di questo primo concerto è stato interamente dedicato alle potenzialità sonore dell’organo Lingiardi 1853 dell’Oratorio di S.s. Sebastiano e Fabiano recentemente restaurato dalla ditta d’organi Daniele Giani ed inaugurato nella primavera del 2019.

“Si potranno ascoltare musiche Morandi, Moretti, Gherardeschi, Petrali. Diplomato in Clavicembalo, Organo e Composizione organistica al Conservatorio " N. Paganini" di Genova, sotto la guida di Alda Bellasich-Ghersi e Attilio Baronti. Nel 1986 ha ottenuto al "Conservatoire National Regional Pierre Cochereau" di Nizza (Francia), il "Premier Prix d’Orgue", specializzandosi con Renè Saorgin nell'interpretazione della musica barocca francese. Ha seguito corsi di perfezionamento con Daniel Roth e Gaston Litaize a Cremona, con Louis Gonzales Uriol e Luigi Ferdinando Tagliavini all'Accademia di Musica per Organo di Pistoia e con Reinhard Jaud all’Accademia musicale di Tortona. In qualità di cembalista ed organista, fa parte del "Collegium Musicum Alpazur", un ensemble che si dedica all'interpretazione della musica antica attraverso l'utilizzo di strumenti originali o copie d'epoca; dal 2007 è direttore artistico del festival d'arte barocca “Les Baroquiales” di Sospel” - ricorda Giorgio Revelli.

“Un sentito grazie va alla Confraternita del Gonfalone per la preziosa e generosa collaborazione. - conclude Revelli - Proprio a causa delle restrizioni dovute a covid 19 l’organizzazione suggerisce di raggiungere il luogo del concerto in anticipo per poter assicurare le distanze di sicurezza ed il posto a sedere”.