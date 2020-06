Il pericolo c’è e serve un intervento per evitare che qualcuno si faccia male. Stiamo parlando del portone che si affaccia su via Palazzo a palazzo Roverizio.

Il portone è rovinato da tempo e basterebbe poco perché qualche passante si faccia male. In molti, tra residenti e turisti, ci hanno segnalato il problema e, effettivamente come si può vedere dalle foto, il portone oltre a essere in condizioni non buone, può essere fonte di rischio.

Sarebbe opportuno un intervento del Comune.