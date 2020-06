Coronavirus, in Liguria 46 positivi in meno in 24 ore, scende il numero degli ospedalizzati

Diminuiscono di 46 i casi di positivi al coronavirus in Liguria. Lo comunica Alisa, nel consueto bollettino sull'emergenza sanitaria. A oggi il totale dei positivi è di 1363 persone. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero nelle ultime 24 ore scende da 52 a 51, mentre rimane stabile a 3 il numero di posti letto occupati in terapia intensiva. Aumenta il numero di persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 221, 5 in più rispetto a ieri, quando si registrava già un aumento di 9 persone. Il totale dei guariti sale a 7046, 49 in più rispetto a ieri.



Nelle ultime 24 ore si registra il decesso di un uomo di 83 anni ricoverato nel reparto di geriatria all'ospedale di Sarzana. L'uomo era residente ad Arcola. Il totale delle vittime è di 1558.



In sorveglianza attiva in tutta la regione ci sono 393 persone. Il totale dei test effettuati è 145.111 (+955)





I positivi divisi per residenza-domicilio

Imperia - 83 (-27)

Savona - 133

Genova - 952

La Spezia - 20

Residenti fuori Regione (Estero) - 55

Altri in fase di verifica - 120



La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 6 (1 in terapia intensiva) -

Asl 2 - 7 (nessuno in terapia intensiva) -

San Martino - 8 (2 in terapia intensiva) -1

Galliera - 7 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 3 - 14 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 4 – 5 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva) -