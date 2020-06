Rezzo, donna scivola in un sentiero e si ferma a pochi passi da un precipizio. Intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino (Foto)

Un altro intervento di soccorso alpino e vigili del fuoco, dopo quello di questo pomeriggio sul monte Frontè (QUI). A Rezzo una donna imperiese, M.A. di 60 anni è scivolata lungo un sentiero, provocandosi una sospetta frattura a una spalla.



Fortunatamente, la donna si è fermata a pochi centimetri da un precipizio. I soccorritori hanno dovuto raggiungere il luogo dell'incidente a piedi. La sessantatreenne è stata recuperata con una manovra contrappeso, poi messa in barella e stabilizzata.

L'elicottero dei vigili del fuoco non è disponibile, perché impegnato in altro intervento, per cui la donna è in questo momento trasportata all'ambulanza della croce rossa di Pieve di Teco, a piedi, a bordo di una barella portantina.