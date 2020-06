Imperia: certificati anagrafici anche dal tabaccaio, "per migliorare i servizi offerti in favore degli utenti"

A Imperia i certificati anagrafici si potranno richiedere anche presso i Tabaccai. È quanto stabilisce l'accordo siglato tra l'Amministrazione Civica e la FIT (Federazione Tabaccai Italiani), tramite la società Novares.

L'obiettivo è di migliorare i servizi offerti in favore degli utenti, promuovendo la possibilità del rilascio di certificati anagrafici attraverso punti distribuiti su tutto il territorio cittadino in alternativa agli uffici istituzionali comunali.

L'iniziativa si aggiunge a quelle già avviate di Certificati on line dello Sportello Anagrafe e di agenda digitale CIA, per la prenotazione degli appuntamenti per il rilascio delle Carte di Identità elettroniche.

Il servizio di estrazione e rilascio all’utenza delle certificazioni anagrafiche presso gli esercizi autorizzati associati a FIT presenti sul territorio comunale avverrà mediante un collegamento informatico al contenuto della banca dati ANPR. L'applicativo è in fase di sviluppo.