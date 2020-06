Sanremo: strisce pedonali contro muro fotografate da turisti stranieri, un residente ne chiede la modifica

"Gentile Redazione,

come residenti della città di Sanremo siamo molto contenti di vedere Strada Tre Ponti completamente ristrutturata, ma questa mattina è accaduto un fatto molto curioso.

Mente mi stavo recando in spiaggia, ho notato un gruppetto di turisti inglesi che sorridendo fotografava un muro. Mi sono chiesto cosa ha quel muro di così speciale e avvicinandomi ne ho capito il motivo.

Le strisce pedonali appena ridisegnate, iniziano dal marciapiede da un lato e terminano contro il muro sull'altro lato, un vicolo cieco per intenderci!

Nella precedente segnaletica stradale, le strisce pedonali collegavano la scaletta della pista ciclabile al marciapiede, com'è è giusto che sia per attraversare la strada in sicurezza.

Come residente che ama Sanremo, chiedo cortesemente al nostro assessore ai lavori pubblici Avv. Massimo Donzella, di correggere al più presto questo errore, per tornare ad attraversare la strada in sicurezza.

Pasquale De Rosa".