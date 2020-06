Sanremo, francesi al mercato senza mascherina, una lettrice: "Le regole vanno rispettate anche in Italia!"

“Buongiorno Sig. Direttore, volevo solo fare una considerazione su un episodio capitato ieri. Io e la mia amica abbiamo deciso di andare a fare un giro al mercato di Sanremo nella nuova location sul lungomare (devo dire in questa stagione scelta azzeccata visto che si c'era un bel sole ma con la brezza marina era piacevolissimo passeggiare tra i banchi. D'inverno sarà un'altra cosa). All'ingresso era posizionato un vigile urbano il quale controllava che tutti indossassero la mascherina (come per legge) davanti a noi c'era una coppia di francesi non giovanissimi e la signora non aveva la mascherina, alle rimostranze del vigile che le intimava di doverla indossare la signora ha fatto un bello sbuffo in faccia al vigile... Non so come poi sia finita perché noi essendo in regola siamo andate avanti. Ecco io vorrei dire ai nostri cari francesi che vengono a fare shopping (e meno male che vengono, ovvio): le regole si rispettano ANCHE in Italia. Avrei proprio voluto vedere se un italiano avesse sbuffato a quel modo sulla faccia di un gendarme... Grazie della sua ospitalità.



Stefania”.