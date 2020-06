Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 28 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 28 GIUGNO

SANREMO

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

IMPERIA

9.15. Da Carmo dei Brocchi e monte Albarea: escursione panoramica con viste mozzafiato dal mare alla catena delle Alpi Liguri e Marittime a cura dell’associazione ‘Monesi Young’. Ritrovo al parcheggio dell’Agnesi, info 346 7944194



17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

18.00. Ultimo giorno della Festa di San Giovanni 2020 in piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestre con la fiera di ‘Mercantlneja’ + point di MediterraneaCucina + esposizione di auto d'epoca curata da Autostory + intrattenimento per i più piccoli (più info)

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione da Casterino al Lago dell’Agnello nel cuore del Parco del Mercantour a cura di Liguria da Scoprire (10 euro a persona). Ritrovo presso la stazione dei treni di Ventimiglia oppure alle ore 9.15 dal parcheggio del Gias del Basto, info e prenotazioni 338 1375423

8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

BORDIGHERA



17.30. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

OSPEDALETTI

9.30. ‘Cani da Soccorso - Ricerca in Superficie’: giornata guidata da Ilaria Dellepiane, istruttrice e operatrice soccorso cinofilo in Protezione Civile, sui seguenti argomenti: motivazione, gestione del cane, impostazione della ricerca, ruolo del figurante. Campo di addestramento ‘Terre di Confine’ a Taggia, info 348 0721899

DIANO MARINA



9.00-18.00. ‘Vela Day’: un gazebo con personale del circolo velico pronto a dare informazioni e accompagnare chiunque lo volesse a sperimentare le bellezze della vela. Unico requisito avere compiuto i sei anni di età. Solettone del porto turistico



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora ((h 10.30/12-15/18.30)



