Coronavirus: dopo due giorni oggi un nuovo caso di covid a Monaco. Si tratta di una persona adesso assistita a domicilio

Un nuovo caso positivo al covid-19 è stato rilevato oggi nel Principato di Monaco. Si tratta di un residente nel Principato che si è contagiato all’estero. Attualmente è seguito dal Centro di monitoraggio domestico. Il bilancio dei positivi al coronavirus sale quindi a 103 persone in totale. Il totale delle persone guarite indica quindi ancora 95 pazienti oggi. Inoltre questa sera, non vi è più alcun paziente ricoverato in ospedale presso il CHPG.



Un totale di tre persone sono seguite dal Centro di monitoraggio domestico che supporta dal punto di vista medico le persone con pochi sintomi che sono invitate a confinarsi a casa.