Passaggio delle consegne al nuovo Presidente eletto e al Consiglio Direttivo del Lions Club Sanremo Matutia (foto)

La sera del 25 giugno scorso al Victory Morgana i soci del Lions Club Sanremo Matutia si sono riuniti per il consueto passaggio delle consegna al nuovo Presidente eletto per l’anno sociale 2020-21 Gianni Ostanel che subentra a D’Amico Sara Muia.

L’anno lionistico quest’anno, per la nota pandemia, ha subito un rallentamento negli incontri abituali ma il club ha continuato ad effettuare service in favore: dell’ospedale Borea con consegna di mascherine, materiale sanitario e alimentare; delle scuole aderendo al concorso Internazionale Poster per la Pace con la collaborazione preziosa del Comune che ha messo a disposizione la Sala Giunta per la premiazione con doni agli alunni più meritevoli; della Fondazione Lions verso la quale è stata fatta un’offerta per l’acquisto di igienizzanti consegnati dall’Officer addetto a conclusione della serata a tutti i partecipanti presenti.

Inoltre la mattina del 24 giugno scorso la presidente Sara Muia è stata invitata e ha presenziato, con una delegazione di soci del club, alla donazione di una bellissima opera in rame dedicata a tutto il personale medico-sanitario da parte dell’amica Luisa Bianchi autrice dell’opera, che ha voluto sottolineare così il grande impegno nei confronti dei malati in questa pandemia! (foto in basso)

All’apericena al Victory erano presenti molti soci ed ospiti tra i quali: l’assessore alle Politiche Sociali Costanza Pireri, il Presidente del lions club Sanremo Host Roberto Pecchinino, la presidente del Club I Gigants Zennaro Tiziana, il Pres. di circ. Enzo Palmero con la moglie Mary, il delegato di zona Danilo Papa con la moglie Stefania, il Pres. della CRI di Taggia Sergio Florio, la socia Elena Lanteri Cravet quale pres delle Donne Medico, il socio Ferrari Paolo per i Chevaliers con la consorte Angela, la Pres. uscente Sara Muia e quello entrante Gianni Ostanel con la moglie Mirella.

La cerimoniera Giovanna Fogliarini ha aperto la serata ed ha dato la parola alla Presidente che ha illustrato i service effettuati nel corso dell’anno sottolineando come le quote non utilizzate per i mancati meeting siano state offerte ai vari Enti tra i quali la CRI di Sanremo e di Ospedaletti. Per l’emergenza Covid sono state inoltre acquistate magliette per il personale infermieristico e tappetini igienizzanti, mascherine, 10 tablet e diversi telefonini che sono stati utili a far comunicare i pazienti ricoverati con i loro famigliari.

Si è proceduto alla rituale “spillatura“ e il Presidente Ostanel ha ricevuto la “pin” da Sara Muia e, visibilmente commosso, ha rivolto ai soci un caloroso saluto invitando tutti alla partecipazione dei meeting e dei sevices futuri con una assidua presenza e una fattiva condivisione alla vita del club.

Una magnifica torta ha fatto il suo ingresso illuminando i presenti e al taglio della prima fetta è seguito un augurale battimano!!! e un arrivederci a settembre…

Addetto stampa Lions Matutia MLuisa Ballestra

Sanremo 26/6/2020