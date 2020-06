Odissea cantieri, in autostrada spunta perfino un semaforo. Toti: "Non resteremo fermi di fronte a questa condanna di isolamento"

"Un semaforo in autostrada! Anche questo ci tocca vedere nella tempesta perfetta di cantieri, incidenti e code chilometriche. Il semaforo rosso mettiamolo piuttosto davanti a questo piano folle che sta bloccando la Liguria!". Si apre così il post Facebook che il presidente della Regione ha pubblicato circa un'ora fa. Oggetto delle parole del governatore i disagi sulla rete autostradale ligure, con tanto di immagine che testimonia la presenza davvero singolare di un semaforo appunto in autostrada.

"Non resteremo fermi davanti a questa condanna all'isolamento pronunciata da Aspi e Mit con questo piano di messa sicurezza che intrappola i liguri per ore in autostrada, paralizzando una regione intera - prosegue Toti - Lunedì incontrerò i sindaci e le categorie economiche per dire che faremo fronte comune contro questo disastro. Gli albergatori hanno annunciato che non pagheranno più le tasse fino a cessata emergenza. Regione Liguria chiederà risarcimento per i gravi danni all'immagine della nostra terra, isolata nel pieno di una stagione turistica. Servono serietà e risposte concrete per cittadini e turisti che vogliono venire a trovarci, per imprese e categorie che hanno bisogno di ripartire. E serve un Governo che finalmente torni a prendersi le sue responsabilità. Se non lo farà, la Liguria farà sentire la sua voce! Siamo stanchi di parole o mancate risposte e non possiamo più aspettare".