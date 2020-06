Sanremo: questa sera a Villa Ormond la presentazione del libro di Morena Fellegara 'Un Pastis al Bar Marco'

Un barista che si improvvisa investigatore. Ecco il filo conduttore che unisce i vari capitoli de ‘Un Pastis al Bar Marco’, il libro di Morena Fellegara giunto in pochissimi giorni alla seconda edizione.

Una scrittura appassionata e partecipe che ricama e rimembra una Sanremo d’un tempo che fu: gli anni 80 segnati nei tratti psicologici dei personaggi e nel quotidiano scandito dai gesti semplici della schedina, del bar, del Juke-box e, sopratutto, del biliardo. Il tutto comincia domenica 22 marzo 1981 con la voce di Sandro Ciotti ed un rigore per la Juventus che Liam Brady segna all’85 minuto, e gli avventori del bar rigorosamente riuniti per seguire ‘Tutto il Calcio Minuto per Minuto’. E Morena quegli anni li ha vissuti davvero li, tra le mura del bar Marco gestito dai suoi genitori, insieme ai suoi fratelli gemelli, li, in Via Martiri. E la sua carica evocativa segna davvero le pagine di questo tascabile edito dai Fratelli Frilli Editori.

Un libro Noir ma non troppo da rivivere insieme in una presentazione ‘scapigliata’, sabato prossimo alle 18.30 al Floriseum, Giardini di Villa Ormond a Sanremo. Saranno gli attori Andrea Alchieri e Vincenzo Genduso a recitare brani e dialoghi tratti dal libro, e sarà il giornalista Pietro Zampedroni a curare l’intervista all’autrice. Un modo per tornare a quegli anni e per festeggiare l’autrice sanremese, infermiera professionale e appassionatissima Triathleta.

Nel rispetto delle regole anti-Covid è necessaria la prenotazione ai numeri 3474625382 e 3404002419