A Torria prosegue l'attività del Ristorante La Remissa: in un’incantevole oasi di verde e di pace

Nel cuore della Valle Impero, a Torria, frazione di Chiusanico, in un’incantevole oasi di verde e di pace, prosegue l'attività, a conduzione familiare, del Ristorante La Remissa, con un locale completamente rinnovato.

Potrete gustare tutte le ricette della tipica e tradizionale cucina ligure, come le lumache, i tortelli, i ravioli, il coniglio alla ligure e numerose varietà di dolci fatti in casa. Il Ristorante, con il suo ampio dehors, offre anche la possibilità di ricevere i graditi ospiti in occasione di banchetti e matrimoni.

La Remissa è aperta tutti i giorni della settimana, a pranzo dalle 12 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22. E' gradita la prenotazione telefonando al numero 0183.529044. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina facebook.