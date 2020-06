Bordighera: il 5x1000 per Noi4You, l'invito dell'associazione che aiuta le donne

“Aiutiamo lo sportello di ascolto noi4you donando il 5 per mille”. Questo è l’invito che l’associazione Noi4You rivolge a tutti quelli che credono sia importante aiutare le donne che vengono abusate, maltrattate, sfruttate ecc.. o che vivono situazioni famigliari di disagio, che hanno compagni o mariti che non le rispettano. L’Associazione fondata più di 5 anni fa, dopo la sede di Bordighera ha aperto altre sedi: a Milano, a Cuneo, a San Bartolomeo, a Torino e sono previste a breve altre sedi in Italia.



"Il lavoro svolto sul territorio Intemelio è stato impegnativo. - spiegano dall'associazione - Sono state aiutate più di 200 donne che hanno ricevuto assistenza dalle Psicoterapeute Sciolla, Donà, Suraci, Cannatà, dalle legali Svara e Bogni, oltre che dai circa 60 volontari che hanno tenuto aperto lo sportello per 10 ore settimanali, fino a prima della crisi. Sono state organizzate a cura delle psicologhe serate mensili per l’autostima, gratuite e aperte a tutti, nella sede della CRI di Bordighera. Sono stati organizzati corsi per genitori ed insegnanti l’Accademia dell'arte di educare che hanno riscosso un buon consenso di pubblico. Senza dimenticare Seminari, incontri conviviali e molto altro per coinvolgere il pubblico femminile, per creare opportunità per le donne che non hanno sufficiente autonomia o indipendenza".



"Noi4You Bordighera non è stata ferma neanche durante il lock down. Quando sarebbe stato impossibile qualsiasi tipo di incontro, l’associazione ha organizzato incontri su piattaforme digitali, corsi di varia utilità: “contro l’insonnia, per il dimagrimento, per intrattenere i bambini” e si continuano a realizzare incontri virtuali su ZOOM e COMEHOME. Ancora più efficace è stato l’aiuto concreto che Noi4You ha dato alle utenti in difficoltà durante il lockdown. In maggio e in giugno infatti sono state elargite piccole somme di denaro alle utenti con una situazione economica più fragile".



"Per questo motivo invitiamo a donare il 5per 1000 all’Associazione Noi4You Bordighera codice 90092340083. Beneficiando delle donazioni sicuramente una donna in difficoltà sarà aiutata attraverso Noi4You! Ricordiamo che la nuova sede dell’Associazione si trova attualmente presso i Servizi Medici Hesperia – Via Romana 40 - Bordighera. Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304" - concludono.