Ventimiglia: 'scollamento' tra il Commissario cittadino ed il gruppo della Lega? Di Muro "Solo un malinteso burocratico"

E’ l’Onorevole Flavio Di Muro a prendere la parola per conto della Lega a Ventimiglia e per il gruppo consiliare del partito di Salvini che, nella serata di ieri si è un po’ ‘scollato’ dal segretario cittadino, Andrea Spinosi, storico esponente del carroccio dalla sua nascita.

Di Muro ha minimizzato gli accadimenti delle ultime ore, confidando che i malintesi che si sono registrati possano rientrare a breve: “Come Commissario provinciale della Lega spero che possa presto tornare un clima di serenità nella maggioranza consiliare e che si possa proseguire ancora più determinati in questa esperienza amministrativa. E’ chiaro che è una maggioranza composta da più forze politiche e civiche su cui c’è sempre bisogno di confrontarsi. Per riuscire a vincere al primo turno è vero che serve il Sindaco forte ma anche il contributo di chi è stato eletto consigliere o diventato assessore e della spinta dei loghi dei partiti. Non è sicuramente un momento facile ma assolutamente superabile”.

Oggi avete parlato con il Sindaco e con l’Amministrazione? “Oggi consiglieri e Assessori hanno lavorato come ogni giorno e penso che stiano lavorando sulle questioni della cità. Personalmente non ho sentito il Sindaco”.

Si parla di crisi politica in città e, dopo un paventato allontanamento tra le forze di maggioranza, ieri è emerso quello tra il segretario cittadino e la Lega: “Per me, come Lega provinciale non c’è in discussione una crisi politica sul tema di questa ordinanza. Noi abbiamo sempre sostenuto che l’ordinanza, per come è stata partorita (nei modi e nei contenuti) non andava bene. Ora il qui pro quo tra mozione, ordine del giorno ed altro lo lascio al dibattito consiliare. Però che questa ordinanza non andasse bene lo hanno detto un po’ tutti ed io, da cittadino ventimigliese avevo auspicato una revisione perché non la condividevo. Il Sindaco, nel discorso tenuto ieri, ha comunque capito che si tratta di un tema importante ed ha confermato che bisogna metterci mano per modificarla quanto prima”.

Secondo le dichiarazioni di Andrea Spinosi, però, sembra che ci sia un allontanamento dal gruppo Consiliare: “Non lo definisco uno scollamento tra il segretario cittadino ed il gruppo. Sono dinamiche interne al Consiglio, con Spinosi che è anche Presidente, ovvero seduto in una postazione con una mansione di regia mentre i componenti del gruppo sono seduti insieme, per poter prendere decisioni dopo una interlocuzione più facile tra loro. Lo definisco un qui pro quo e non c’è nessun dissidio all’interno della Lega o eventuale volontà di spaccatura all’interno. Siamo compatti e uniti ma c’è stato solo un misunderstanding sulle procedure perché Lega ed Assessori hanno sempre sostenuto che questa ordinanza firmata dal Sindaco non andasse bene”.

Di Muro, al termine, ha dato il suo giudizio sul segretario cittadino del partito e sulla vicenda che si è venuta a creare: “Spinosi è una figura storica della Lega e non va contro il partito, Salvini, i suoi ideali e la storia. E’ solo un malinteso burocratico e nulla toglie al giudizio sul testo dell’ordinanza o i suo giudizio sulla Lega”.