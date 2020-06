Ventimiglia: il consigliere Ioculano è perentorio “Tornelli al Mercato Coperto? No, grazie. L'amministrazione ci ripensi!”

Dopo le lamentele dei commercianti arriva anche il ‘no’ dell’opposizione ai tornelli che sono stati acquistati dall’Amministrazione per il mercato coperto di Ventimiglia.

Nelle ultime ore il portavoce del mercato, Christian Allavena, aveva chiesto un incontro con il Sindaco dalle pagine del nostro giornale. Oggi è Enrico Ioculano, Consigliere di opposizione ed ex Sindaco a dire la sua: “Noi chiediamo che non vengano assolutamente installati – ha detto – perché non esiste nessuna normativa di Legge in merito. Infatti Bordighera, Imperia e Sanremo non ce li hanno ma vanno messi in atto protocolli di sicurezza e controlli adeguati”.

Secondo Ioculano l’installazione dei tornelli sarebbe un ulteriore danno agli esercenti: “Stiamo già vivendo un periodo difficile – chiosa l’esponente frontaliero del Pd – e l’installazione dei tornelli creerebbe un ulteriore problema economico che si abbatterebbe su commercianti che stanno faticosamente tentato di tirare su la testa. Ci opporremmo, se necessario, anche con interventi in Consiglio, ma fin d’ora chiediamo un ripensamento immediato all’Amministrazione”.